CPI na Assembleia Legislativa quer estudo sobre pó preto na Grande Vitória

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto da Assembleia Legislativa, que investiga denuncias de poluição na Grande Vitória, pretende encomendar um estudo para avaliar se o pó preto no ar da região causa graves problemas à saúde. A médica pneumologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ana Maria Casati, vai ajudar na elaboração do estudo.A pneumologista, o alergista José Carlos Perini e o cardiologista José Aid Soares Saad foram ouvidos pelos membros da CPI na tarde desta quarta-feira (20). Os três médicos foram enfáticos ao afirmarem que a poluição da Grande Vitória tem relação direta com vários problemas de saúde.Apesar de especialistas afirmarem sobre os problemas que a poluição pode causar na população, representantes de grandes empresas nos setores de mineração e siderurgia no Estado informaram que não há comprovação cientifica sobre o assunto.

Poluição elevada em VitóriaDe acordo com a médica Ana Maria Casati, a poluição em Vitória é muito maior que São Paulo. Ela afirmou, inclusive, que recomenda aos pacientes com problemas respiratórios graves se mudem da Grande Vitória. Para a especialista, o estudo paralelo à CPI será de grande importância. “Hoje não temos estudos suficientes em Vitória fazendo a correlação de sintomas relacionando com a poluição”, disse.O cardiologista Saad disse que muitas pessoas pensam que a poluição só causa problemas respiratórios, entretanto, ele destaca que a poluição está relacionada com várias doenças, principalmente em pacientes acima de 65 anos. “Temos o desencadeamento de infarto do miocárdio, arritmias cardíacas que podem levar a morte e doenças cerebrovasculares, principalmente derrame cerebral”, afirmou.Os deputados querem que a Assembleia Legislativa custeie o estudo. Se não for possível, eles vão pedir ajuda à iniciativa privada. Ana Maria Casati deve informar em até uma semana como ela vai ajudar no estudo. A médica destacou que o grande problema é o tempo, já que a CPI tem prazo para terminar em agosto. Entretanto, o deputado Favatto afirmou que não é necessário pressa ao concluir o estudo já que os trabalhos da CPI serão encaminhados ao Ministério Público.