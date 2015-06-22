CPI dos Guinchos quer suspensão de multas após remoção de veículos no estacionamento rotativo de Vitória

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Guinchos requereu a suspensão das multas geradas após remoções de veículos no estacionamento rotativo de Vitória, desde fevereiro deste ano. O pedido foi feito pela relatora da comissão, a deputada Janete de Sá (PMN). O presidente da CPI, Enivaldo dos Anjos (PSD), também quer a suspensão dos contratos de concessão do Detran com as empresas responsáveis por administrar os pátios de veículos.Durante a reunião desta segunda-feira (22), a CPI ouviu os secretários de Defesa Social de Cariacica, Fabrício Dutra, e da Serra, Nylton Rodrigues. Os dois explicaram detalhes da atuação das guardas de trânsito dos municípios. Também nesta sessão, foi feito o requerimento pela suspensão das multas em Vitória desde fevereiro.

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“Queremos pedir o cancelamento porque agora que terminamos de ouvir todos os municípios da Grande Vitória, vimos que há uma discrepância no número de multas e remoções em Vitória. Só a capital tem mais remoção que os outros quatro municípios da Grande Vitória. Diante dessa disparidade, é importante pedir o cancelamento e os valores sejam devolvidos aos condutores, porque elas são abusivas e irregulares”, disse Janete.

De acordo com Enivaldo dos Anjos, também é necessário passar para as administrações municipais a gestão dos pátios. “Os pátios são os grande vilões dessa história, queremos que o Detran suspenda esses contratos e que seja viabilizada a gestão pelo município, esses pátios não podem seguir sem as devidas licitações”, explicou o deputado.

A arrecadação dos pátios que armazenam os carros removidos e a atuação de guardas e policiais são os principais alvos das investigações da CPI. Também nesta segunda, foi ouvido o depoimento do soldado Vinícius Rocha, da Polícia Militar, suspeito de abuso de autoridade na remoção de um veículo na Serra. Ele negou as acusações.

O secretário de Defesa Social de Cariacica, Fabrício Dutra, disse em seu depoimento que o município só pretende estudar a implantação do estacionamento rotativo após a elaboração do relatório final da CPI. Durante a reunião, o deputado Marcelo Santos (PMDB), vice-presidente da comissão, disse que havia informações de vazamento de imagens do videomonitoramento de Cariacica e uso de autoridade indevida para tocar investigações. O secretário Fabrício Dutra disse desconhecer o fato.