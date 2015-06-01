CPI dos guinchos pede acareação entre guarda de trânsito e secretário municipal

Alessandro Victor Rodrigues, segundo dados divulgados pela comissão parlamentar, acumulou 1.775 remoções, de 2011 a 2015. Alessandro Victor alegou que este número não representa remoções aplicadas por ele. “Eu fui inspetor de 2009 até dezembro de 2012, quando eu tinha o bloco de anotações para remoções. Muitas das multas foram aplicadas por outros agentes e eu assinava por ser o chefe”, afirmou em depoimento.DecretoO agente foi questionado pela deputada e relatora da CPI, Janete de Sá (PMN), sobre o decreto municipal 16.236 de fevereiro de 2015, que diz que os usuários que estacionarem em desacordo com a lei no estacionamento rotativo serão notificados e terão o prazo de 48 horas para pagar o valor devido, acrescido. Alessandro disse que cumpria apenas o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que fala sobre as remoções dos veículos.Por isso, a deputada quer colocar o agente e o secretário frente a frente para falarem sobre a competência da fiscalização. “Ele (guarda municipal) disse que não cumpre o decreto e que o decreto é inconsistente. Ele deu relatos que cumpre ordens, mas que na verdade não cumpria o decreto. Diante dessas questões, e como o agente foi muito contraditório nas informações que batem de encontro com o que disse o secretário, acho importante ter a acareação“, declarou a deputada.Homem retirado do auditórioDurante a sessão, os deputados elevaram o tom contra o agente Alessandro Victor Rodrigues. O presidente da CPI, Enivaldo dos Anjos (DEM) chegou a pedir que um homem que acompanhava a sessão se retirasse do auditório por, supostamente, estar passando informações para os depoentes por meio de mensagens via celular, o que não se comprovou.Além de Alessandro, os agentes Flavio Escobar e Bruno Bertolo, que estão entre os cinco que mais multaram nos últimos anos, também prestaram depoimentos. Eles negaram receber dinheiro dos pátios. O presidente do Sindicato dos Guardas e Agentes de Trânsito do Estado (Sigmates), Eduardo Amorim, reforçou que os depoentes nesta segunda tomaram a medida correta de seguir o código de trânsito.Na última semana, o secretário Fronzio Calheira Mota declarou que as multas e remoções só poderão ser aplicadas quando houver prejuízo ao trânsito e com a presença de um chefe da guarda no local. A CPI volta a se reunir na próxima segunda-feira (8). Ainda não há data marcada para a acareação.