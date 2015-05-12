As investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto serão finalizadas no próximo mês com a entrega do relatório final, segundo o presidente da CPI, deputado Rafael Favatto (PEN). O documento será encaminhado ao Ministério Público Estadual com sugestões de medidas para reduzir os índices de poluição e punir os responsáveis. De acordo com Favatto, até então, a investigação da comissão aponta para maior responsabilidade para as empresas alocadas em Tubarão.

“Faltam alguns estudos conclusivos ainda. Mas toda a parte nossa, de apresentações, estudos e visitas, demonstra realmente que a grande poluição é oriunda da ponta de Tubarão”, contou Favatto.

Your browser does not support the audio element. CPI do Pó Preto vai concluir que maior parte da poluição vem de Tubarão

Até então, a CPI já ouviu empresas, técnicos, membros da comunidade acadêmica e ex-secretários de Estado. Médicos e professores ainda serão ouvidos neste mês de maio. Quando ouvidas na comissão, a Vale e a ArcelorMittal, que tem instalações em Tubarão, se defenderam das acusações. A Vale alegou que é responsável por apenas 15% da poluição da Grande Vitória e se comprometeu a reduzir a emissão.

Já diretores da Arcelor Mittal informaram, em depoimento à CPI, que a empresa é responsável apenas por 5% do pó preto que cai na Grande Vitória e que vai investir U$ 100 milhões em medidas para reduzir esse índice nos próximos três anos.

Mesmo com as alegações, a fiscalização sobre as empresas instaladas em Tubarão continua. Visitas técnicas foram realizadas, mas não foram satisfatórias, de acordo com o deputado Rafael, que agora quer sobrevoar as empresas de helicóptero.

“Nós fomos em algumas empresas e vimos alguns equipamentos parados, sem funcionar. Foram visitas técnicas agendadas, com hora marcada. No sobrevoo, vamos ver todo o parque industrial funcionando. Porque ao chegar lá com hora marcada, eles reduzem a produção. Por cima, vamos ver todo o funcionamento, detectar os pontos de poluição, fotografar e filmar”, disse.