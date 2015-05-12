As investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto serão finalizadas no próximo mês com a entrega do relatório final, segundo o presidente da CPI, deputado Rafael Favatto (PEN). O documento será encaminhado ao Ministério Público Estadual com sugestões de medidas para reduzir os índices de poluição e punir os responsáveis. De acordo com Favatto, até então, a investigação da comissão aponta para maior responsabilidade para as empresas alocadas em Tubarão.
“Faltam alguns estudos conclusivos ainda. Mas toda a parte nossa, de apresentações, estudos e visitas, demonstra realmente que a grande poluição é oriunda da ponta de Tubarão”, contou Favatto.
CPI do Pó Preto vai concluir que maior parte da poluição vem de Tubarão
Até então, a CPI já ouviu empresas, técnicos, membros da comunidade acadêmica e ex-secretários de Estado. Médicos e professores ainda serão ouvidos neste mês de maio. Quando ouvidas na comissão, a Vale e a ArcelorMittal, que tem instalações em Tubarão, se defenderam das acusações. A Vale alegou que é responsável por apenas 15% da poluição da Grande Vitória e se comprometeu a reduzir a emissão.
Já diretores da Arcelor Mittal informaram, em depoimento à CPI, que a empresa é responsável apenas por 5% do pó preto que cai na Grande Vitória e que vai investir U$ 100 milhões em medidas para reduzir esse índice nos próximos três anos.
Mesmo com as alegações, a fiscalização sobre as empresas instaladas em Tubarão continua. Visitas técnicas foram realizadas, mas não foram satisfatórias, de acordo com o deputado Rafael, que agora quer sobrevoar as empresas de helicóptero.
“Nós fomos em algumas empresas e vimos alguns equipamentos parados, sem funcionar. Foram visitas técnicas agendadas, com hora marcada. No sobrevoo, vamos ver todo o parque industrial funcionando. Porque ao chegar lá com hora marcada, eles reduzem a produção. Por cima, vamos ver todo o funcionamento, detectar os pontos de poluição, fotografar e filmar”, disse.
O helicóptero será cedido pelo Governo do Estado, segundo Favatto. Deputados e técnicos estarão na aeronave. A data da visita não será divulgada.