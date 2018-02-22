"Covardia", diz tia de jovem morto pela Polícia em Central Carapina

Tia de jovem morto em Central Carapina rebate versão da Polícia Crédito: Caíque Verli

Tia do jovem Deusimar Lucas Cunha Neves, morto pela Polícia Civil em Central Carapina, uma auxiliar de cozinha de 45 anos rebateu a versão dada pelos investigadores de que o jovem tinha apontado a arma em direção aos policiais. "Foi covardia, ele levou oito tiros gente. Por que não seguraram ele e prenderam? Ele era um menino de 18 anos", protestou a mulher, que pediu para não ser identificada.

Deusimar foi morto na última terça-feira (20) por um investigador da Polícia Civil, que fazia uma operação no bairro para prender Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, de 25 anos. Paulo tem cinco mandados de prisão em aberto por homicídio.

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Segundo a versão da Polícia, quando entraram em uma casa, os investigadores deram de cara com Deusimar, que apontou a arma para os policiais. Um dos investigadores atirou de imediato contra o jovem, que foi atingido por oito tiros e morreu. Desde então, o bairro foi tomado pelo medo, com lojas, escolas e até o posto de saúde fechados.

Mas a tia do jovem afirmou à reportagem da CBN que populares viram que Deusimar se entregou, ajoelhando e jogando a arma no chão quando a Polícia apareceu.

"A família está revoltada porque eles alegaram uma coisa na versão deles, falaram que o menino foi pra cima deles de arma e não foi. Ele se entregou, ajoelhou e deitou no chão. Ele jogou a arma, não apontou na direção de ninguém. Que batessem, quebrassem uma perna, mas não precisava matar", queixou-se ela.

A auxiliar de cozinha confessou que a família sabe que Deusimar estava envolvido com o crime, mas garantiu que ele não era "um menino de coração ruim". Deusimar chegou a ser detido duas vezes, uma delas 15 dias antes de ser morto, mas foi liberado. A polícia ainda investiga se o jovem teve participação no assassinato de um adolescente de 17 anos, que ocorreu no último domingo em Central Carapina. Para a tia do rapaz, ele deveria ter ficado preso."Preso, estaria guardado e não morto como está agora. E a prisão seria uma lição para ele. Ele teria refletido sobre as atitudes na cadeia".

A Polícia Civil foi procurada para comentar as acusações da familiar de Deusimar, mas alegou que o titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori já tinha falado à imprensa sobre o caso. A mulher está com um ferimento no braço, segundo ela, causado por uma bala de borracha que foi disparada pela Polícia Militar durante o protesto dos familiares contra a morte de Deusimar.

Polícia Militar