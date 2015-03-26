Cortes de verba: crise na União prejudica a UFES

"Hoje na Ufes é difícil para qualquer estudante solicitar auxílio financeiro para participar de Congresso, solicitar ônibus para fazer viagem de campo também para eventos acadêmicos. Estamos sem contrato de gráfica universitária, ou seja, qualquer jornal, material impresso que precisamos, estamos impossibilitados. Além da própria precarização dos serviços da universidade. Serviços de limpeza e manutenção dos equipamentos estão comprometidos. A gente está tendo corte de luz constante por aqui", pontuou.Bolsas e assistência estudantilA estudante de nutrição, Sofia Rosa, 22 anos, também relata problemas no campus de Maruípe, onde são ministrados os cursos da área de saúde. Ela tem percebido que o ajuste fiscal já atinge o pagamento de bolsas e a assistência estudantil. "A maioria dos projetos que tem vínculo com as agências de fomento nacionais teve um atraso muito grande. A bolsa da assistência estudantil que deveria ser disponibilizada desde o início do ano, só vamos conseguir receber no final de abril", observou.Outro problema que afeta o campus é o corte de verbas para a finalização da Clínica Escola, que atenderia os cursos mais recentes da área de saúde pudessem realizar estágios. A demanda é antiga, desde 2010, segundo a estudante. Em 2012, os universitários conseguiram uma reposta positiva da reitoria, mas com os cortes no orçamento, a obra prometida para este ano será novamente adiada.Serviço terceirizadoJá o diretor da Adufes, Rafael Vieira relata o atraso em contratos de empresas terceirizadas na universidade. "Com o corte de verbas, esse processo de terceirização dos serviços tem passado por um contingenciamento. Tem contratos em atraso, outros não tem sido renovados. Isso implica na diminuição dos serviços prestados: de limpeza, de manutenção de equipamentos técnicos. Uma série de serviços que a universidade precisa para se manter", afirmou.O que tem causado a insatisfação dos atores acadêmicos é o discurso da Reitoria de que os serviços não tem sido afetados e pelo fato dela não detalhar a dimensão dos cortes e os reflexos no dia a dia da universidade.