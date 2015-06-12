Mais de 180 trabalhadores da limpeza pública de Vitória, incluindo garis e coletores, foram demitidos esta semana. A informação é do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública do Espírito Santo (Sindilimpe-ES). As demissões seriam por causa da redução no contrato de limpeza pública em R$ 10 milhões. O Sindilimpe afirma que se as demissões não forem revistas, os trabalhadores da capital podem paralisar os serviços.

Your browser does not support the audio element. Corte de R$ 10 milhões na limpeza pública resulta em demissão de 30% dos garis e coletores em Vitória

O presidente do sindicato, Ailton Dias, afirma que com o desligamento dos funcionários a população será diretamente afetada, pois a limpeza da cidade não poderá ser mantida de forma satisfatória. “Aqueles que vão continuar não vão dar conta de fazer a limpeza em toda cidade. Será prejudicial para a população que paga os impostos e vai ficar sem o serviço”, afirmou à Rádio CBN.

De acordo com o Sindilimpe, serão 200 demissões até a próxima semana. Ailton Dias disse que atualmente 700 pessoas trabalham no serviço de limpeza de Vitória, número bem menor que há 10 anos, quando o município tinha 900 profissionais. Ele destacou que com as demissões, serão 500 trabalhadores para cuidar de toda cidade, o que vai aumentar o risco de acidentes, uma vez que o volume de serviço cresce e a força de trabalho diminui.

O presidente do Sindilimpe acrescentou que a demissão em massa afeta mais de mil pessoas diretamente, pois serão 200 famílias que vão perder a fonte de renda. Ele destacou ainda que há trabalhadores com mais de 20 anos de experiência, que não sabem trabalhar em outra função.

O sindicato vai tentar uma reunião com a Prefeitura de Vitória e com a empresa prestadora de serviço para tentar reaver as demissões. Se não houver acordo, o sindicato promete parar o serviço de limpeza na cidade.

Por nota, a Prefeitura de Vitória informou que fez uma redução no contrato de limpeza pública da ordem de R$ 10 milhões, conforme anunciado no último mês de março, como medida de redução dos gastos e readequação da receita. O comunicado Informa ainda que as decisões de adequação do contrato são de responsabilidade da empresa contratada, prezando pela manutenção da qualidade do serviço prestado.