Está faltando verde nas ruas do Centro de Vila Velha. Responsáveis pela sombra, frescor e pela manutenção do meio ambiente, várias árvores tem sido removidas das calçadas do bairro, causando o descontentamento dos moradores. Foi o que ocorreu no início da rua Henrique Laranja, por exemplo, que fica abaixo do morro da Marinha.

Your browser does not support the audio element. Corte de árvores no Centro de Vila Velha provoca reclamação de moradores

O empresário Fernando Vasconcelos, morador do local, reclama que só no ano passado foram seis árvores cortadas para implantar uma calçada cidadã. No último sábado (18) outra árvore foi removida. Para ele, não era necessário essa atitude tão radical.

“A justificativa deles, da prefeitura e da equipe técnica, não condiz com a realidade. Foram retiradas as árvores e até hoje não foi feita a calçada cidadã. E essa segunda, alegaram que a árvore corria risco de queda de galho, que estava quebrada, mas não estava. A gente desconfia que seja pelo investimento que está sendo feito em uma área comercial”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

O comerciante Lesli Bateman, que também mora na rua, concorda que era possível tomar outras providências, em vez de retirar as árvores de vez. “Você roda em Vila Velha hoje, e quase não tem árvore mais. O pouco que tem vai tirar? Tem que manter tratado, limpo, podado, agora arrancar não. Aí eu sou contra”, relatou.

Com a mudança, uma das principais marcas registradas da tradicional rua vai se perdendo, acredita o autônomo Bruno Castro. “Aqui sempre teve árvore, era até conhecido como mangueiral, porque tinha muitos pés de manga, aí agora vai ficando diferente, sem sombra, feio”, disse à Rádio CBN.

A Prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que qualquer árvore da cidade só é cortada ou retirada se estiver com a estrutura danificada,com risco de queda, e que o serviço é realizado após avaliação de técnicos. A autorização de retirada de árvores é dada depois que o dono do terreno se apresenta na prefeitura e recebe um Termo de Responsabilidade que determina o plantio de outra espécie no mesmo espaço.