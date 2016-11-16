O Espírito Santo pode retirar, parcialmente, as restrições para irrigação de lavouras em todo o Estado. A tendência é que, ao menos, a proibição para irrigação durante a noite seja revogada. A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) deve anunciar, nesta quinta-feira (17), quais as medidas foram estabelecidas após reunião do Comitê Hídrico Governamental, realizada na tarde desta quarta-feira (16).

Segundo o secretário estadual de Agricultura, Octaciano Neto, há três decisões possíveis a serem tomadas: a manutenção das restrições da forma como são atualmente; a suspensão da proibição das irrigações durante a noite; e a liberação total de irrigações em qualquer período do dia.

Your browser does not support the audio element. Corte de água para irrigação pode ser parcialmente suspenso no Espírito Santo

De acordo com o secretário, o cenário atual indica a volta da permissão para que os agricultores possam molhar as plantações. “Com esse panorama, o governo decidirá, agora ou nos próximos dias, o retorno da irrigação. O cenário é de retorno”, afirmou.

O secretário explica que podem ser tomadas decisões que flexibilizem as proibições em determinadas bacias hidrográficas. No entanto, outros mananciais podem ter as restrições mantidas por conta do risco da volta das irrigações.

O Comitê Hídrico Governamental, que conta com a participação de diversos setores do Governo do Estado, se reuniu nesta quarta para discutir a situação das bacias hidrográficas do Estado após o início do período chuvoso no Espírito Santo.

As chuvas já causaram a normalização de bacias como a do Itapemirim, a do Itabapoana e a do Benevente, segundo Octaciano Neto. O período de seca afetou todo o Estado. De forma especial, as bacias do Norte e do Noroeste, como dos rios São Mateus, Itaúnas e Doce, foram as mais prejudicadas.