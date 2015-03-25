Corte da franquia de internet do celular está na mira do Procon-ES

Quem tem costume de usar internet pelo celular já percebeu que, há alguns meses, a navegação é cortada após a franquia de dados ser consumida. A medida tomada pelas operadoras no final de 2014 continua gerando muitas reclamações dos usuários neste início de ano.

Segundo os consumidores, o acesso à internet é suspenso com poucos dias de uso, o que força o usuário a contratar um novo pacote. A prática está na mira do Procon Estadual, que instaurou um processo administrativo coletivo para apurar a conduta das empresas de telefonia.

A assistente administrativa Raphaella Oliveira é usuária da Vivo. Além de reclamar de problemas como a falta de sinal e a dificuldade em completar as ligações, Raphaella tem passado por dificuldades com relação ao uso da internet. Segundo a consumidora, ela usa, na maior parte das vezes, a conexão wifi, sem gastar a franquia de dados do celular. Mesmo assim, teve o acesso interrompido após dez dias de recarga.

Your browser does not support the audio element. Corte de franquia de internet do celular está na mira do Procon-ES

“Eu pago por um pacote de 500mb, mas a coisa mais difícil é eu usar. Eu uso o wifi o dia inteiro. Neste mês só durou 15 dias, mas antes, quando não cortavam, durava todo o mês. Reclamei com a Vivo, e eles disseram que eu acessei em vários dias que eu nem usei”, disse.

A prática, de acordo com o gerente de fiscalização do Procon-ES Rodrigo Cristello, ainda não possui uma legislação específica que a regule. Mesmo assim, o órgão está investigando a possibilidade de propaganda enganosa, já que o pacote de internet não dura o tempo anunciado pelas empresas.

“O Procon instaurou um procedimento administrativo, todas as denúncias vão compor este único processo. Caso fiquem constatadas as irregularidades e se ficar verificada a publicidade enganosa, elas podem ser multadas. A multa varia de R$ 400 a R$ 7 milhões”, afirmou.

No ano passado, mais de 4 mil reclamações contra as empresas de telefonia foram registradas no Procon-ES. Deste total, 3,2 mil são contra a Vivo. O gerente do Procon-ES, Rodrigo Cristello, alega que as irregularidades são ainda maiores, mas a população não tem o costume de registrar a reclamação. Para registrar a reclamação no Procon-ES, o usuário pode ligar para o número 151.