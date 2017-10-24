Corridas de táxi caem 70% no ES depois da chegada de aplicativos

Os taxistas têm sofrido com a concorrência dos aplicativos de transporte. Em agosto de 2017, o número de corridas no Espirito Santo foi 70% menor quando comparado ao mesmo mês do ano passado.

A atividade econômica da categoria chegou ao mesmo patamar de anos anteriores a 1995, segundo o presidente do Sindicato, João Vailati. "A gente tem uma receita muito menor do que no ano de 1995. Estamos quase parados, sem movimento nenhum", lamenta.

Your browser does not support the audio element. Corridas de táxi caem 70 por cento no ES depois da chegada de aplicativos

Apesar disso, segundo o sindicato, a categoria começou a apresentar uma reação em setembro deste ano, com um crescimento de 10% nas corridas em relação a agosto.

Joilson Marques, que trabalha ha 8 anos como taxista, contou que sentiu o impacto da chegada dos aplicativos, mas que agora tem percebido que os clientes voltaram a usar mais o táxi.

"O segredo é você tratar bem o passageiro. Às vezes, o passageiro não quer conversar e o motorista fica conversando fiado. Alguns gestos fazem diferença, como abrir a porta, carregar uma sacola se ele tiver precisando", diz ele.