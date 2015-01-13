A corrida dos motoristas em busca do extintor automotivo ABC, que passou a ser obrigatório a partir do dia 1º de janeiro, fez com que o produto acabasse nas lojas e nos postos de combustível da Grande Vitória. Há locais onde a lista de espera já chega a mais de 1,2 mil pessoas, mesmo com o prazo de adaptação do motorista ter sido estendido para 90 dias. A situação é ainda mais grave: apesar do prazo prorrogado para a compra do extintor tipo ABC, muitos motoristas que possuem extintores vencidos não conseguem encontrar nas lojas nem os extintores do tipo BC, fazendo com que os mesmos corram o risco de serem multados. A expectativa dos comerciantes é de que o produto ABC chegue ao mercado já nesta sexta-feira (16).

Your browser does not support the audio element. Corrida por novo extintor de incêndio gera fila de espera em lojas

Esse é o caso do militar Jovino José Pereira, 62 anos, que precisa utilizar o carro para trabalhar entre as cidades de Anchieta e Vitória. Duas semanas de intensas buscas não foram suficientes para adquirir o produto. "Não estou conseguindo achar em lugar nenhum. Eu trabalho em Anchieta, lá também não tem. Eu tenho que correr o risco", afirmou.

A mesma situação é vivida pela professora Christiane Diirr de Freitas, 38 anos. O extintor dela já é o do tipo ABC, mas venceu no mês de dezembro. Como ela precisa viajar e não achou o modelo para já estar dentro da lei, resolveu procurar o BC para não levar multa por prazo de validade vencido, mas não encontrou nem em Vitória e nem na Serra. "Com relação ao novo, o vendedor contou que os fabricantes não estão dando conta de suprir a demanda do mercado. Quanto ao velho, eles foram retirando do mercado a partir do momento que foi chegando próximo ao prazo do novo, eles pararam de comprar do fornecedor, que também pararam de produzir", apontou.

O gerente de uma loja localizada na Avenida Norte Sul, Talles Cohen, avalia que o boom de procura pelo produto se deu mais por causa do prazo de validade dos extintores de incêndio, do que pela adequação a Lei. Isso porque os carros fabricados a partir de 2005 já vem com o extintor ABC, que possui validade de cinco anos.

"Uma grande parte da sociedade nunca se atentou muito para os extintores veiculares. Você vê na loja muitas pessoas com extintores vencidos há dois, três até quatro anos. Então, esse boom aconteceu não só pela necessidade de troca do extintor, mas por ter alertado os motoristas quanto à validade dos seus extintores", explicou.

Talles explicou que o modelo ABC já era vendido na lojas desde 2005 e, quando o prazo de validade dos extintores, que é de 5 anos, começou a vencer, a média de vendas e trocas do produto nas lojas passou a ser de 800 mil peças por mês, em 2010. Com a nova demanda, a expectativa é de que o movimento chegue a 2,5 mil extintores por mês. No dia de maior pico de procura na loja, no último dia 5 de janeiro, foram atendidos 750 motoristas.

Outro motivo, acreditam comerciantes do setor, seria o fato do fornecedor das lojas ser o mesmo das montadoras, que estão tendo prioridade no momento devido aos ajustes do pátio após o retorno das férias coletivas.