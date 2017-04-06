Belarmina Maria Pereira, 66 anos, em fila dos Correios Crédito: Adalberto Cordeiro

Aguardar até 60 dias para receber uma correspondência bancária em casa. Essa é a realidade enfrentada por moradores do município da Serra que dependem do serviço de entrega de correspondências e encomendas dos Correios.

Na manhã desta quinta-feira (6), a reportagem observou que cerca de 30 pessoas aguardavam atendimento no Centro de Distribuição Domiciliária (CDD) Carapina, localizado no bairro Novo Horizonte, para retirar as correspondências, já que, segundo seus relatos, elas não têm sido entregues em suas casas.

Segundo a professora aposentada Belarmina Maria Pereira, 66 anos, as correspondências, como fatura do cartão do crédito, têm cada vez mais demorado a chegar, algumas com atraso de até dois meses. "As correspondência de fevereiro foram entregues em março e depois do vencimento. As de março estão vencendo, e ainda não chegaram. Além disso, recebi a senha de um cartão e, a mais de um mês, e ele ainda não chegou", revelou à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Correspondências na Serra chegam com até 60 dias de atraso

Quem também compartilha dessa defesa é o morador do bairro Balneário Carapebus, Luiz Gabeira. "Os Correios não passam em nosso bairro há cerca de duas semanas e muitas correspondências, como fatura de cartão de crédito, não têm chegado. É complicado a correspondência chegar depois do vencimento", explicou.

A aposentada Josefa Maria de Santana, 60 anos, teve que se deslocar à agência dos Correios com o objetivo de retirar um cartão de crédito que ela não recebe desde o mês de novembro do último ano. "Fiz um cartão no mês de novembro e ele nunca chegou. Fui à loja (onde ela deu entrada no cartão) e eles me informaram que o cartão já está nos Correios, mas nunca foi pra minha casa", alegou. Ela também cita que outros documentos, como os do carro do seu filho, também não chegam até sua residência, em Novo Horizonte.

Revisão do horário de atendimento

A respeito dos questionamentos dos moradores da Serra, os Correios informaram que o Centro de Distribuição Domiciliária de Carapina, em Novo Horizonte, recebeu reforço no efetivo "para melhorar o atendimento aos clientes que buscam o local para retirar correspondências". Segundo o órgão, atualmente 4 empregados fazem o atendimento a clientes.