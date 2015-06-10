Correntistas devem ficar atentos às mudanças de serviços bancários com a venda do HSBC, recomenta Procon Estadual

Com o anúncio do banco britânico HSBC de que vai encerrar suas atividades no Brasil os correntistas, investidores e pessoas que possuem empréstimos com o banco devem ficar atentos às mudanças que irão ocorrer na prestação dos serviços bancários. O alerta é do Procon Estadual. No Espírito Santo, existem 14 agências do HSBC, sendo que nove deles estão na Grande Vitória, de acordo com analistas da Associação Representativa dos Bancos (Arbes). O Procon Estadual destaca que caso nos próximos meses haja fusão com algum banco privado em atividade no país o consumidor não deve pagar tarifas maiores ou ter um pior atendimento. O diretor do órgão, Igor Britto, frisou que os consumidores não podem ser prejudicados com a mudança.

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“É importante ele aguardar um comunicado oficial, mas aquele que se sentir preocupado ou inseguro, deve procurar o seu gerente para saber se já existe um processo ou plano de conclusão dessas contas, desses contratos, e se sentir qualquer ameaça de perigo, pode fazer denúncias ao Procon”, orientou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Britto lembrou que nos casos de fusões de bancos ocorridas no país nos últimos anos, como o caso de Itaú com Unibanco, e Real com Santander, a transição foi natural.

“Os serviços são migrados, e os contratos são mantidos pela nova empresa, e o consumidor, nas últimas vezes que a gente percebeu, em outras situações em que houve aquisição, fusão ou incorporação, o consumidor praticamente não sentiu qualquer diferença ou obstáculo nesse sentido”, explicou.

Trabalhadores temerosos

Já os trabalhadores temem que o fim das atividades do HSBC cause demissões. No Estado, 150 empregados estão em atividade nas agências da instituição britânica, enquanto no país, o número chega a 20 mil, de acordo com o diretor do Sindicato dos Bancários, Fabrício Coelho.

“A gente sabe que na lógica de fusões e aquisições de bancos sempre imperam as demissões, então a nossa preocupação é com a garantia de emprego desses trabalhadores, que prestam um serviço público à população”, declarou à CBN.