Correntistas devem ficar atentos às mudanças de serviços bancários com a venda do HSBC, recomenta Procon Estadual

Com o anúncio do banco britânico HSBC de que vai encerrar suas atividades no Brasil os correntistas, investidores e pessoas que possuem empréstimos com o banco devem ficar atentos às mudanças que irão ocorrer na prestação dos serviços bancários. O alerta é do Procon Estadual. No Espírito Santo, existem 14 agências do HSBC, sendo que nove deles estão na Grande Vitória, de acordo com analistas da Associação Representativa dos Bancos (Arbes). O Procon Estadual destaca que caso nos próximos meses haja fusão com algum banco privado em atividade no país o consumidor não deve pagar tarifas maiores ou ter um pior atendimento. O diretor do órgão, Igor Britto, frisou que os consumidores não podem ser prejudicados com a mudança.
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“É importante ele aguardar um comunicado oficial, mas aquele que se sentir preocupado ou inseguro, deve procurar o seu gerente para saber se já existe um processo ou plano de conclusão dessas contas, desses contratos, e se sentir qualquer ameaça de perigo, pode fazer denúncias ao Procon”, orientou em entrevista à Rádio CBN Vitória.
Britto lembrou que nos casos de fusões de bancos ocorridas no país nos últimos anos, como o caso de Itaú com Unibanco, e Real com Santander, a transição foi natural.
“Os serviços são migrados, e os contratos são mantidos pela nova empresa, e o consumidor, nas últimas vezes que a gente percebeu, em outras situações em que houve aquisição, fusão ou incorporação, o consumidor praticamente não sentiu qualquer diferença ou obstáculo nesse sentido”, explicou.
Trabalhadores temerosos
Já os trabalhadores temem que o fim das atividades do HSBC cause demissões. No Estado, 150 empregados estão em atividade nas agências da instituição britânica, enquanto no país, o número chega a 20 mil, de acordo com o diretor do Sindicato dos Bancários, Fabrício Coelho.
“A gente sabe que na lógica de fusões e aquisições de bancos sempre imperam as demissões, então a nossa preocupação é com a garantia de emprego desses trabalhadores, que prestam um serviço público à população”, declarou à CBN.
Quando for anunciado o banco comprador do HSBC, é possível que os sindicatos façam uma negociação, como ocorreu em outras fusões, para pleitear um acordo com objetivo de evitar demissões, por um período de pelo menos um ou dois anos.