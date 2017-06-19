Correios suspendem serviço de e-Sedex a partir desta segunda-feira

Os Correios não vão mais oferecer o serviço de e-Sedex. A medida começou a valer nesta segunda-feira. Com a descontinuação do e-Sedex, as lojas de comércio eletrônico com contrato com os Correios, ficam apenas com as opções de enviarem os produtos por PAC, Sedex ou Logística Reversa.

Your browser does not support the audio element. Correios encerram serviço e-Sedex a partir desta segunda

O E-Sedex foi lançado no ano 2000 e era o serviço de encomenda expressa dos Correios para produtos comprados pela internet e com até 15 quilos, com preços diferenciados para as lojas online que contratassem este serviço. A entrega era feita em até 3 dias.

Essa medida vale para todo o país, inclusive para o Espírito Santo. A assessoria dos Correios no estado não divulgou quantas pessoas e empresas serão impactadas com o cancelamento do e-Sedex, por considerar essas informações estratégicas para a instituição, uma vez que o segmento de encomendas é concorrencial.

Os Correios acumulam dois rombos de 4 bilhões de reais nos últimos dois anos, com prejuízo de cerca de 2 bilhões de reais em 2016 e R$ 2 bilhões e 100 milhões em 2015. A extinção do e-Sedex faz parte dos cortes de gastos que a empresa está fazendo para não correr o risco de ser privatizada.