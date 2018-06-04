Correios: shoppings e praias terão postos de atendimento em todo país

Loja do Correios Crédito: Elza Fiuza | Agência Brasil

Em meio às informações sobre o fechamento de mais de 500 agências dos Correios espalhadas pelo Brasil, que pode precarizar ainda mais o serviço de entrega de correspondências e encomendas, a estatal elabora um plano para diversificar os canais de atendimentos. O programa prevê unidades móveis e até a implantação de lockers, armários instalados em locais de grande movimentação, como shoppings e metrôs, em que o cliente digita uma senha e retira a encomenda, sem que o carteiro leve a embalagem na residência do destinatário.

Your browser does not support the audio element. Para suprir agências fechadas, Correios querem unidades móveis e autônomas

É o que destaca o presidente dos Correios, Carlos Roberto Fortner, que assumiu o comando da estatal em maio, após ser indicado pelo Partido Social Democrático (PSD). Em entrevista à rádio CBN Vitória, Fortner disse que a reestruturação do serviço será concluída até 2022 e prevê a ampliação de 14 para 16 mil postos de atendimento no país, incluindo o aumento no número de pontos colocados em comércios locais.

"O que a gente enxerga é um quadro de um filme que ainda não está concluído. Essa desativação de uma agência ou outra faz parte de um projeto de redesenho da nossa rede de atendimento, nossos canais de atendimento. Fechamento de uma agência prevê a abertura de um outro tipo de atendimento", apontou.

Segundo ele, a medida se justifica porque mais da metade do faturamento da estatal vem do mercado de encomendas, que vem ganhando o espaço da distribuição de cartas. As agências que serão fechadas ficam em imóveis alugados.

"É dinheiro público, é dinheiro da empresa. A empresa, para que ela seja sólida, para que ela tenha fôlego, para que ela seja competitiva, ela precisa se reorganizar, se oxigenar",argumentou.

Os novos canais, segundo Fortner para modernizar o atendimento das agências, foram inspirados em outros países, como Alemanha e Austrália. No redesenho, ainda está prevista a implantação de Quiosques dos Correios, pontos de atendimentos na orla de cidades litorâneas. Os lockers da estatal chegam primeiro aos grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, no começo de 2019 e, se o plano der certo, será ampliado para as outras capitais do país.

Espírito Santo