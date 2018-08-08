Correios | Sedex Crédito: Divulgação | Correios

Os trabalhadores dos Correios podem paralisar os serviços a partir do dia 15 deste mês. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Correios, Prestação de Serviços Postais, Telégrafos, Encomendas e Similares do Estado (SintectES), decidiu acompanhar o movimento nacional e vai ficar em estado de greve até a próxima semana.

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O prazo de uma semana é para a categoria analisar a proposta de mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que garante a manutenção do acordo coletivo antigo e reajuste pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que acumula 3,53% nos últimos 12 meses).

Os Correios haviam proposto reajuste de 2,21% nos salários e alteração em oito cláusulas do acordo do ano passado, como a exclusão do vale-cultura e desconto no vale-alimentação dos dias não trabalhados.

Já os trabalhadores pedem a manutenção do acordo, reajuste salarial entre 5% e 8% mais aumento linear de R$ 300 e o fim da cobrança de mensalidade dos planos de saúde.

A mudança dos planos aconteceu em março deste ano, quando o TST decidiu que a cobrança de mensalidade poderia ser feita pela empresa. De acordo com o presidente do SintectES, Fischer Moreira, o fim da cobrança do plano de saúde é prioridade para a categoria.

“Está muito pesado para o trabalhador arcar com os custos do plano de saúde. Queremos dialogar sobre isso e chegar a um acordo”, disse.

Segundo Ficher, uma assembleia será realizada no dia 14 para saber se a proposta do TST foi aceita. Em caso de negativa, os trabalhos dos Correios paralisam as atividades a partir do dia 15.