Correios: entregas podem ser suspensas na Serra em caso de violência

Correios | Sedex Crédito: Divulgação | Correios

Moradores de todo o município da Serra correm o risco de não receber encomendas que são enviadas pelos Correios. Alegando insegurança, os funcionários decidiram que, a partir desta terça-feira (10), vão parar de fazer entregas em qualquer bairro onde aconteça um novo assalto a alguém dos Correios durante o serviço.

A assembleia dos trabalhadores aconteceu nesta segunda-feira (09) e a decisão sobre as possíveis paralisações foi confirmada por Fischer Moreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos (Sintect-ES).

Apesar da decisão pela ampla paralisação, já há bairros da cidade prejudicados pela suspensão por conta conta do número de assaltos: entregas não estão acontecendo em Feu Rosa e Jacaraípe. Ainda não há prazo definido para a solução do problema.

Your browser does not support the audio element. Entregas podem ser suspensas na Serra em caso de Violência

O presidente do sindicato dos trabalhadores dos Correios informou que foi feito um acordo na semana passada para que a segurança fosse reforçada, principalmente nos bairros Feu Rosa e Jacaraípe, para que os trabalhadores fizessem as entregas sem problemas. No entanto, Fischer afirma que o policiamento não foi em quantidade suficiente. Nos dois bairros voltaram a acontecer assaltos aos carros dos Correios no final de semana.

Em nota, a Polícia Militar informou que ações de policiamento ostensivo como abordagens e cercos táticos ocorrem constantemente em toda a área de abrangência da 14° Cia Independente e do 6°BPM, e que essas ações têm apresentado um resultado positivo, culminando em apreensão de drogas e detidos por roubos, inclusive à agências dos Correios, e tráfico.