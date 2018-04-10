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Correios: entregas podem ser suspensas na Serra em caso de violência

Em assembleia realizada nesta segunda-feira (9), funcionários voltaram a reclamar da falta de segurança em bairros da Serra

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 12:56

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

10 abr 2018 às 12:56
Correios | Sedex Crédito: Divulgação | Correios
Moradores de todo o município da Serra correm o risco de não receber encomendas que são enviadas pelos Correios. Alegando insegurança, os funcionários decidiram que, a partir desta terça-feira (10), vão parar de fazer entregas em qualquer bairro onde aconteça um novo assalto a alguém dos Correios durante o serviço.
A assembleia dos trabalhadores aconteceu nesta segunda-feira (09) e a decisão sobre as possíveis paralisações foi confirmada por Fischer Moreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos (Sintect-ES).
Apesar da decisão pela ampla paralisação, já há bairros da cidade prejudicados pela suspensão por conta conta do número de assaltos: entregas não estão acontecendo em Feu Rosa e Jacaraípe. Ainda não há prazo definido para a solução do problema.
Entregas podem ser suspensas na Serra em caso de Violência
O presidente do sindicato dos trabalhadores dos Correios informou que foi feito um acordo na semana passada para que a segurança fosse reforçada, principalmente nos bairros Feu Rosa e Jacaraípe, para que os trabalhadores fizessem as entregas sem problemas. No entanto, Fischer afirma que o policiamento não foi em quantidade suficiente. Nos dois bairros voltaram a acontecer assaltos aos carros dos Correios no final de semana. 
Em nota, a Polícia Militar informou que ações de policiamento ostensivo como abordagens e cercos táticos ocorrem constantemente em toda a área de abrangência da 14° Cia Independente e do 6°BPM, e que essas ações têm apresentado um resultado positivo, culminando em apreensão de drogas e detidos por roubos, inclusive à agências dos Correios, e tráfico.
Procurada pela reportagem da CBN Vitória, a administração dos Correios ainda não informou quais ações serão tomadas para resolver as reclamações dos funcionários que trabalham na Serra e, por consequência, solucionar a entrega das encomendas nos endereços prejudicados.

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