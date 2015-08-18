Corredor Cultural vai promover eventos e manifestações artísticas em Vitória

O Centro de Vitória deve ganhar um local voltado para intervenções artísticas e eventos culturais. É o Corredor Criativo, que vai abranger espaços como a Escadaria Maria Ortiz e a Rua Nestor Gomes. Um projeto de lei foi aprovado na Câmara prevendo a criação do corredor. O local foi escolhido porque possui 19 empreendimentos voltados para a economia criativa.

Segundo o vereador Vinícius Simões, autor da proposta, o espaço compreende a Escadaria Maria Ortiz e a Rua Nestor Gomes até o cruzamento da Avenida Florentino Avidos, abrangendo o entorno da escola Maria Ortiz, a Praça João Clímaco, próximo ao Palácio Anchieta, e o Beco Duque de Caxias.

Your browser does not support the audio element. Corredor criativo vai promover eventos e manifestações artísticas em Vitória

Com a criação do Corredor Cultural, será possível realizar intervenções nas ruas, como pintura artística das faixas de pedestres, colocação de bandeiras, decorações, caixas de som e exposições. Eventos também poderão ser realizados neste espaço.

“Isso tem várias repercussões. No turismo porque atrai mais gente. Há a geração de renda e emprego, preservação do patrimônio. A questão de pertencimento e posse ao espaço e a revitalização do Centro serão fortalecidos também”, declarou o autor da proposta.

No local, atualmente há diversos estabelecimentos, como livrarias, companhias de teatro, estúdio de música e um hostel.