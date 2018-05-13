Corpus Christi vai incrementar ocupação de hotéis no ES

O feriado de Corpus Christi, em 31 de maio, deve trazer um aumento na taxa de ocupação da rede hoteleira do Espírito Santo. A informação é da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH – ES). Segundo o presidente da entidade, Gustavo Guimarães, o crescimento da taxa de ocupação estará de 10 a 12% maior, se comparado ao feriado do ano passado.

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“Tanto no litoral, quanto nas Montanhas capixabas, a gente acredita que tenha um apelo e movimento maior", aponta. Gustavo Guimarães destaca que este ano de 2018 o turismo voltou a receber um incremento por conta da reação econômica do país, o que, segundo ele, faz com que feriados prolongados despertem um interesse maior das famílias para lazer e passeio.

Para a secretaria Estadual de Turismo, a expectativa também é positiva com relação ao feriado. A realização de eventos, nesta época do ano, como o da confecção dos tradicionais tapetes de Castelo, são apontados como o grande atrativo.

Uma pesquisa realizada pela própria secretaria, em 2017, apontou que a cidade de Castelo, Sul do Estado, recebeu mais de 60 mil visitantes atraídos pela confecção dos tapetes no feriado de Corpus Christi do ano passado. Deste total, mais de 90% são turistas capixabas. A proximidade com Cachoeiro de Itapemirim também faz com que os moradores da cidade sejam maioria entre os visitantes de Castelo. Já entre os turistas que vêm de fora do Estado, a grande maioria é proveniente do Rio de Janeiro.

“Os eventos, nesse período, são muito importantes porque eles atraem um público estimulado pela tradição. Já Vitória, Vila Velha e Guarapari atraem turistas que buscam lazer no feriado prolongado”, explica o secretário Paulo Renato Fonseca.