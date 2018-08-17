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Corpos são enterrados do lado de fora de cemitério em Cariacica

A prefeitura de Cariacica informou que o terreno anexo pertence ao cemitério Jardim da Saudade e que está ampliando a área de sepultamento

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 17:18

Publicado em 

17 ago 2018 às 17:18
Corpos estão sendo enterrados do lado de fora do Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, às margens da Rodovia do Contorno. Além das sepulturas, também há covas abertas no terreno, que fica ao lado da capela mortuária do local. As sepulturas estão a frente do cemitério, ao lado da rua que dá acesso ao local. 
Corpos são enterrados do lado de fora de cemitério em Cariacica
Não há nenhum tipo de divisão que separe a rua do terreno onde os corpos estão sendo enterrados. Apesar de não haver casas próximas ao local, há empresas no entorno do cemitério. Um ouvinte da CBN Vitória que trabalha na região e que não quis se identificar informou que os enterros realizados do lado de fora começaram a ocorrer recentemente.
Pelas datas das cruzes fincadas no terreno, os sepultamentos são de pessoas que morreram em agosto. Acionada pela reportagem da CBN Vitória (92,5 FM), a Prefeitura de Cariacica, por meio da Coordenação de Necrópoles, ligada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), informou que está ampliando a área de sepultamento do cemitério.
Em nota, a coordenação disse, ainda, que o terreno pertence ao Jardim da Saudade e que, inclusive, já foi iniciado um processo de licitação para a construção de um muro para delimitar o local. Este processo está em análise pela Procuradoria Geral.
A coordenação afirmou que enquanto o muro não é construído, uma tela provisória será instalada para demarcar o novo espaço de sepultamento.
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