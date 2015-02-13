Diony Silva

Rádio CBN Vitória (93,5 FM)

Os corpos das cinco pessoas que morreram no acidente envolvendo o navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus, no litoral de Aracuz, no Norte do Espírito Santo, começaram a chegar no Departamento médico legal (DML) de Vitória no início da noite desta quinta-feira (12).

Horas antes, um helicóptero levando três policiais e quatro bombeiros, além de funcionários da BW offshore, foi deslocado à região norte para continuar as buscas na plataforma. De acordo com a empresa BW Offshore, brigadistas continuam trabalhando no local para localizar os quatro funcionários que estariam desaparecidos.

Comissão

Uma comissão de emergência iniciou, na tarde desta quinta, uma série de reuniões na sede da Petrobras, em Vitória, para definir os procedimentos e os rumos das investigações sobre as causas da explosão no navio-plataforma. Esse grupo controla todos os procedimentos de resgate na embarcação.

Your browser does not support the audio element. Corpos de vítimas mortas começam a chegar na Grande Vitória - CBNGAZ - 2.10s - 13-02-15.mp3

A comissão é formada pela diretora de exploração e produção da Petrobras, Solange da Silva Guedes, pelo gerente geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção do Espírito Santo (UO-ES), José Luiz Marcusso, representantes da BW Offshore, empresa que opera a plataforma, além de membros do corpo de bombeiros, do Sindicato dos Petroleiros do ES (Sindpetro-ES), da Federação Única dos Petroleiros, da Agência Nacional de Petróleo e outros gerentes da estatal no estado.

Inquérito