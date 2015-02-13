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TRAGÉDIA EM NAVIO-PLATAFORMA

Corpos de vítimas mortas começam a chegar na Grande Vitória

Petroleiros prometem ato público em todo o Estado, nesta sexta-feira, para reivindicar mais segurança para embarcados

Publicado em 12 de Fevereiro de 2015 às 23:24

Publicado em 

12 fev 2015 às 23:24
Diony Silva
Rádio CBN Vitória (93,5 FM)
Os corpos das cinco pessoas que morreram no acidente envolvendo o navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus, no litoral de Aracuz, no Norte do Espírito Santo, começaram a chegar no Departamento médico legal (DML) de Vitória no início da noite desta quinta-feira (12).
Horas antes, um helicóptero levando três policiais e quatro bombeiros, além de funcionários da BW offshore, foi deslocado à região norte para continuar as buscas na plataforma. De acordo com a empresa BW Offshore, brigadistas continuam trabalhando no local para localizar os quatro funcionários que estariam desaparecidos.
Comissão
Uma comissão de emergência iniciou, na tarde desta quinta, uma série de reuniões na sede da Petrobras, em Vitória, para definir os procedimentos e os rumos das investigações sobre as causas da explosão no navio-plataforma. Esse grupo controla todos os procedimentos de resgate na embarcação.
Corpos de vítimas mortas começam a chegar na Grande Vitória - CBNGAZ - 2.10s - 13-02-15.mp3
A comissão é formada pela diretora de exploração e produção da Petrobras, Solange da Silva Guedes, pelo gerente geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção do Espírito Santo (UO-ES), José Luiz Marcusso, representantes da BW Offshore, empresa que opera a plataforma, além de membros do corpo de bombeiros, do Sindicato dos Petroleiros do ES (Sindpetro-ES), da Federação Única dos Petroleiros, da Agência Nacional de Petróleo e outros gerentes da estatal no estado.
Inquérito
Sobre o acidente, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) abriu processo administrativo contra a a Petrobras para averiguar os motivos do acidente. Duas equipes da agência estão em Vitória acompanhando de perto o andamento das investigações. O Ministério público do Trabalho (MPT) também instaurou inquérito para analisar se os funcionários do navio-plataforma estavam em situação precária. Um ato público, encabeçado pela Federação Única dos Petroleiros e pelo Sindipetro, está agendado para esta sexta-feira (13) no Estado reivindicando mais segurança para o trabalho dos profissionais embarcados.

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