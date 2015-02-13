Corpos de vítimas da explosão em navio-plataforma são liberados nesta sexta-feira

Uma das vítimas já identificadas pelos familiares foi Heleno da Silva Castelo, de 31 anos. Ele morava em Vitória, era casado, fazia Engenharia de Produção em uma faculdade particular e trabalhava na BW há mais de dois anos. Segundo o administrador Cleber Gustavo de Oliveira, que é irmão da esposa de Heleno, a vítima atuava como supervisor da brigada de incêndio. O corpo de Heleno estava reconhecível e bastante machucado, e não foi encontrado no local do navio onde houve a explosão. A família soube da confirmação da morte de Heleno por meio da empresa, segundo Cleber.“Alguém ligou para ela avisando. Foi dessa maneira que a gente ficou sabendo. A notícia se espalhou, e foi desespero total. Eu não estou muito envolvido nessa burocracia, porque eu me predispus a ficar só apoiando ela, mas a família está tentando resolver o mais rápido possível para terminar com essa dor”, contou à Rádio CBN Vitória.Ele também relatou que a a empresa e a Petrobras tem repassado poucas informações aos familiares, e que ainda não receberam o apoio delas.“Por enquanto não, a gente ouviu falar pelo jornal que vão prestar um serviço psicológico, e vai ser muito necessário. Está sendo muito difícil para todo mundo”.Segundo Cleber, é necessário que a família vá até o município de Aracruz para que possa ser feita a Certidão de Óbito, pois ela é sempre feita no local onde ocorreu a morte. Contudo, o setor jurídico da Petrobras estava tentando que essa burocracia pudesse ser feita em Vitória.Outra vítima já identificada pela família foi Wesley Bianquini, de 36 anos. Ele era da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, era técnico em segurança do trabalho e também atuava na brigada de incêndio. Um primo dele que esteve no DML, Paulo, também reclamou da falta de informações repassadas pela empresa e pela falta de apoio do setor jurídico para agilizar a Certidão de Óbito.As outras vítimas são Raimundo Nonato do Brasil, que morava no Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Nogueira, da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e um indiano. A família de Raimundo estava no hotel, em Vitória, em que as empresas estavam prestando apoio. Ele trabalhava na casa de máquinas do navio, segundo a esposa dele. Já a liberação do corpo do indiano vai depender de um representante da embaixada da Índia no Brasil.Também no hotel, estão Abel e Thiago Correa, que são irmãos do brigadista Thiales Correa, de 25 anos, que continua desaparecido. Eles são de São Francisco do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Abel e Thiago ainda continuam com esperanças de que o irmão seja encontrado vivo, em algum lugar fechado do navio.