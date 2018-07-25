Corpos de mortos em navio no Portocel são liberados em Vitória

Familiares de mortos em navio foram a DML de Vitória na manhã desta quarta Crédito: Caique Verli

Os corpos das vítimas do acidente no navio atracado no Portocel , em Aracruz, chegaram ao Departamento Médico Legal (DML) durante a madrugada, por volta das 1h, e foram liberados no final da manhã desta quarta-feira (25) após um exame específico para identificar se os trabalhadores morreram por intoxicação. O Portocel é o principal do mundo em embarque de celulose.

As vítimas, Luiz Carlos Milagres, de 64 anos, Adenilson Rodrigues de Carvalho, de 47, e Clóvis Lira da Silva, de 52, trabalhavam como profissionais avulsos na área portuária, ou seja sem vínculo empregatício. Eles desmaiaram dentro do porão do navio. Chegaram a ser socorridos, mas morreram a caminho do hospital.

O navio estava carregado de eucalipto, que seria usado na produção de celulose. Esposa de Clóvis, a dona de casa Edileuza Maria da Conceição disse que as primeiras informações dão conta de que se trata do vazamento de um gás.

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"Foi um vazamento de gás no porão do navio. Ele inalou esse gás, já estava saindo do porão, mas perdeu o sentido e caiu. Não conseguiram trazê-lo de volta", contou no DML a esposa da vítima, que trabalhava no ramo há 30 anos. "Nunca sofreu um acidente desse tipo", afirmou ela.

Além dos mortos, o vazamento deixou um ferido, o estivador Vitor Souza Olmo, que já teve alta e passa bem . Ele contou, em áudio enviado para um grupo de WhatsApp, que desceu no porão do navio quando ouviu um colega avisando que uma das vítimas estava desmaiada no porão.

A equipe do Ministério do Trabalho começa nesta quarta-feira a investigação para descobrir qual foi o gás tóxico liberado. Uma das principais hipóteses é de um vazamento dentro do próprio navio ou pela queima do combustível.

Outra é de produtos aplicados para conservar a madeira durante o transporte, que teriam causado a intoxicação. O Ministério Público do Trabalho também abriu uma investigação para apurar irregularidades trabalhistas no navio.

A Marinha também apura as causas e responsabilidades da tragédia. A Polícia Federal e a Polícia Civil também fizeram perícias no local.