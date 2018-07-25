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Vazamento em Portocel

Corpos de mortos em navio aguardam liberação no DML de VItória

A liberação, no entanto, ainda não tem horário para ser concluída porque ainda depende de um exame específico que será feito para identificar se os trabalhadores morreram por intoxicação

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 10:42

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

25 jul 2018 às 10:42
Familiares de mortos em navio foram a DML de Vitória na manhã desta quarta Crédito: Caique Verli
Os corpos das vítimas do acidente no navio atracado no Portocel, em Aracruz, chegaram ao Departamento Médico Legal (DML) durante a madrugada por volta das 1h. Aos poucos, as três vítimas vão sendo liberadas após um exame específico para identificar se os trabalhadores morreram por intoxicação.
Os familiares que estão no DML não quiseram gravar entrevista. As vítimas, Luiz Carlos Milagres, de 64 anos, Adenilson Rodrigues de Carvalho, de 47, e Clóvis Lira da Silva, de 52, trabalhavam como profissionais avulsos na área portuária, ou seja sem vínculo empregatício. Eles desceram no porão e desmaiaram. Chegaram a ser socorridos, mas morreram a caminho do hospital.
Os corpos de Adenilson e Luiz foram liberados no final da manhã desta quarta. O corpo de Clóvis permanece no DML para um exame mais detalhado, já que ele foi o primeiro a entrar no porão.
O navio estava carregado de eucalipto, que seria usado na produção de celulose. Além dos mortos, o vazamento deixou um ferido, o estivador Vitor Souza Olmo, que já teve alta e passa bem. Ele contou, em áudio enviado para um grupo de WhatsApp, que desceu no porão do navio quando ouviu um colega avisando que uma das vítimas estava desmaiada no porão.
A equipe do Ministério do Trabalho começa nesta quarta-feira a investigação para descobrir qual foi o gás tóxico liberado. Uma das principais hipóteses é de um vazamento dentro do próprio navio ou pela queima do combustível.
Outra é de produtos aplicados para conservar a madeira durante o transporte, que teriam causado a intoxicação. O Ministério Público do Trabalho também abriu uma investigação para apurar irregularidades trabalhistas no navio.
A Marinha também apura as causas e responsabilidades da tragédia. A Polícia Federal e a Polícia Civil também fizeram perícias no local.
Por nota, o Portocel lamentou o ocorrido e garantiu que está colaborando com as autoridades nas investigações.

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