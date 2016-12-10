Corpo do ex-governador Elcio Álvares é velado na Assembleia Legislativa

Está sendo velado na manhã deste sábado no Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o corpo do ex-governador Elcio Alvares. O ex-governador e deputado estadual morreu no início da tarde desta sexta-feira (09), em Vitória, onde estava internado desde o dia 24 de agosto. Ele tinha 84 anos e sofria de problemas de pressão arterial, que tiveram origem no mal funcionamento dos rins. Elcio estava em uma unidade semi-intensiva no Hospital Unimed. Ele já passava por sessões de hemodiálise. O enterro acontece às 16 horas deste sábado (10), no Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras, Serra.