Corpo de indiano ainda não foi identificado no DML

DIONY SILVA

Rádio CBN Vitória (93,5 FM)

Os corpos de quatro das cinco vítimas da explosão no navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus, em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo, já foram liberados pelo Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Os corpos de Wesley de Oliveira Bianquini, de 36 anos, e Heleno da Silva Castelo, de 31 anos, deixaram o departamento no início da tarde desta sexta-feira (13).

Já por volta das 16 horas foram liberados Luiz Cláudio Nogueira da Silva, de 43 anos, e Raimundo Nonato da Silva, de 58 anos. O corpo do indiano ainda não foi identificado e permanece no DML.

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As famílias de Cláudio Nogueira da Silva e Raimundo Nonato da Silva acompanharam os os tramites para liberações dos corpos no DML, durante a tarde desta sexta. Um representante da empresa que operava o navio-plataforma, BW Offshore, estava junto com os familiares. Os dois serão levados para o Nordeste, onde serão enterrados.

Desaparecidos e internados