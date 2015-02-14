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TRAGÉDIA EM NAVIO-PLATAFORMA

Corpo de indiano ainda não foi identificado no DML

Quatro dos cinco corpos no Departamento Médico Legal, em Vitória, já foram liberados. Todos eles morreram na explosão de um navio-plataforma no litoral do Espírito Santo

Publicado em 13 de Fevereiro de 2015 às 21:08

Publicado em 

13 fev 2015 às 21:08
DIONY SILVA
Rádio CBN Vitória (93,5 FM)
Os corpos de quatro das cinco vítimas da explosão no navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus, em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo, já foram liberados pelo Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Os corpos de Wesley de Oliveira Bianquini, de 36 anos, e Heleno da Silva Castelo, de 31 anos, deixaram o departamento no início da tarde desta sexta-feira (13).
Já por volta das 16 horas foram liberados Luiz Cláudio Nogueira da Silva, de 43 anos, e Raimundo Nonato da Silva, de 58 anos. O corpo do indiano ainda não foi identificado e permanece no DML.
Corpo de indiano ainda não foi identificado no DML - CBNGAZ - 1.22s - 14-02-15.mp3
As famílias de Cláudio Nogueira da Silva e Raimundo Nonato da Silva acompanharam os os tramites para liberações dos corpos no DML, durante a tarde desta sexta. Um representante da empresa que operava o navio-plataforma, BW Offshore, estava junto com os familiares. Os dois serão levados para o Nordeste, onde serão enterrados.
Desaparecidos e internados
Até o momento, de acordo com a BW, quatro brasileiros permanecem desaparecidos. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Vitória Apart, cinco pessoas permanecem internadas, sendo que duas continuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, mas estável e três foram transferidos para a enfermaria por apresentar melhora significativa.

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