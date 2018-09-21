Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Luto

Corpo de capixaba atacado por tubarão nos EUA é velado em Vila Velha

Corpo de Arthur Medici chegou ao Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (21). Sepultamento do jovem acontece na manhã de domingo (23)

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 19:59

Publicado em 

21 set 2018 às 19:59
Velório de capixaba atacado por tubarão nos EUA Crédito: Carlos Alberto Silva
O corpo do capixaba Arthur Medici, de 26 anos, jovem morto durante um ataque de tubarão que aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos, é velado na noite desta sexta-feira (21) em Vila Velha, no Espírito Santo, na Igreja Cristã Maranata de Vila Velha I, no Centro da cidade canela-verde. Na manhã deste sábado (22), por volta das 10 horas, uma cerimônia em homenagem ao jovem será realizada no mesmo local. Depois, o corpo de Arthur será levado para o Cemitério Municipal, localizado na rua Coronel Sodré, onde será sepultado.
> Corpo de capixaba atacado por tubarão nos EUA chega ao Espírito Santo
No domingo (23), ao meio dia, amigos surfistas e do bodyboard, farão uma homenagem a Arthur na Praia da Pompeia, em Itaparica, onde o jovem costumava pegar ondas na época em que residia no Estado.
A família conta que Arthur era brincalhão, forte, saudável, que amava praticar esportes e que alegrava as pessoas a sua volta. Antônio Luiz Medici, tio de Arthur, classificou a personalidade do sobrinho como sendo "maravilhosa e única", além disso, informou que o caixão do jovem ficará aberto até o início da cerimônia, permanecendo fechado até que o sepultamento aconteça.
Antônio é tio de Arthur Medici Crédito: Carlos Alberto Silva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito foi preso em Guarapari durante a Operação Mulher Segura
Jovem agredida e mantida em cárcere por companheiro é resgatada em Guarapari
Tapetes de Corpus Christi nas ruas de Itapuã, Vila Velha
Vias vão ser interditadas em Vila Velha para montagem dos tapetes de Corpus Christi; confira
Imagem de destaque
O que é um "smart ring"? Você usaria o acessório? Especialista orienta sobre uso!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados