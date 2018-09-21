Corpo de capixaba atacado por tubarão nos EUA é velado em Vila Velha

No domingo (23), ao meio dia, amigos surfistas e do bodyboard, farão uma homenagem a Arthur na Praia da Pompeia, em Itaparica, onde o jovem costumava pegar ondas na época em que residia no Estado.

A família conta que Arthur era brincalhão, forte, saudável, que amava praticar esportes e que alegrava as pessoas a sua volta. Antônio Luiz Medici, tio de Arthur, classificou a personalidade do sobrinho como sendo "maravilhosa e única", além disso, informou que o caixão do jovem ficará aberto até o início da cerimônia, permanecendo fechado até que o sepultamento aconteça.