Corpo de capixaba atacado por tubarão nos EUA é velado em Vila Velha

O corpo do capixaba Arthur Medici, de 26 anos, jovem morto durante um ataque de tubarão que aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos, é velado na noite desta sexta-feira (21) em Vila Velha, no Espírito Santo, na Igreja Cristã Maranata de Vila Velha I, no Centro da cidade canela-verde. Na manhã deste sábado (22), por volta das 10 horas, uma cerimônia em homenagem ao jovem será realizada no mesmo local. Depois, o corpo de Arthur será levado para o Cemitério Municipal, localizado na rua Coronel Sodré, onde será sepultado.
No domingo (23), ao meio dia, amigos surfistas e do bodyboard, farão uma homenagem a Arthur na Praia da Pompeia, em Itaparica, onde o jovem costumava pegar ondas na época em que residia no Estado.
A família conta que Arthur era brincalhão, forte, saudável, que amava praticar esportes e que alegrava as pessoas a sua volta. Antônio Luiz Medici, tio de Arthur, classificou a personalidade do sobrinho como sendo "maravilhosa e única", além disso, informou que o caixão do jovem ficará aberto até o início da cerimônia, permanecendo fechado até que o sepultamento aconteça.