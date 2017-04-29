Corpo de Bombeiros utiliza novo sistema para combater incêndio em área de turfa

O Corpo de Bombeiros iniciou uma nova etapa de combate ao incêndio na área de turfa, que fica próxima ao bairro Central Carapina, na Serra. Desde a última sexta-feira (28), um sistema de irrigação capaz de lançar água até 60 metros de distância é utilizado para alagar o terreno. Com isso, a intenção é que o tempo para combate ao fogo no local seja reduzido.

O sistema implementado pelo Corpo de Bombeiros é semelhante ao que é usado em lavouras. A água é captada em um valão da região e jogada sobre o solo para encharcá-lo. Além disso, o modelo de alagamento anterior, com grande mangueiras, continua sendo utilizado.

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Na manhã deste sábado (29), havia pouco fumaça no local do incêndio. Segundo o tenente Caliman, que comanda as operações, ainda não há uma previsão para que o fogo seja totalmente extinto no local. “A respeito de estimativa de tempo de combate, de quando nós vamos parar aqui e de quando a fumaça vai acabar completamente, não é possível prever. A turfa é muito imprevisível”, disse.

O incêndio na área de turfa é combatido pelos bombeiros desde o dia 18 de abril e tem incomodado moradores de bairros próximos ao local. A fumaça foi tanta durante a semana que chegou a causar transtornos também para moradores de Vitória, principalmente no bairro Jardim Camburi.