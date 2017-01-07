Corpo de Bombeiros dá dicas para evitar afogamentos de crianças

No verão, muitas famílias buscam o litoral de todo o Brasil para passar as férias. Mas é preciso muita atenção para que a folga não acabe de maneira trágica. Desde o início do verão, o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo já atendeu, pelo menos, nove ocorrências de afogamentos no Estado. Não só em praias, mas também em outros locais frequentados por banhistas.

Desde o último fim de semana, duas crianças se afogaram no Espírito Santo, uma em Piúma, no litoral sul do Estado, e outra em uma cachoeira na cidade de Santa Teresa, na região serrana capixaba. Para evitar tragédias como essas, o major do Corpo de Bombeiros Leonardo Carnielli Oliveira, dá dicas para as famílias curtirem o verão com segurança para as crianças.

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A primeira delas é nunca deixar as crianças sozinhas em ambientes como praias, cachoeiros, lagoas e piscinas. Mesmo aquelas crianças que sabem nadar precisam de atenção redobrada. Já as crianças que não sabem nadar, o major Carnielli indica que estejam sempre bem próximas de um adulto, ao alcance das mãos.

O executivo de contas Aldair Alvarenga, de 46 anos, segue esses cuidados com o filho João Pedro, de 6 anos. “Normalmente, ele não sai de perto da gente. Na hora que ele vai ao mar, vai sempre alguma outra pessoa com ele. Quando ele cansa, a gente sai”, contou.

O major também lembra que, muitas das vezes, a atenção precisa ser ainda mais intensa com crianças maiores, pelo fato de elas serem um pouco mais independentes, se movimentarem mais e fazerem brincadeiras que podem colocá-las em risco, como pular de lugares elevados e mergulhar em lugares desconhecidos.

O major Carnielli também ressalta que mesmo em piscinas, a preocupação não pode cessar. “Tem acontecido alguns casos com crianças em piscinas. Às vezes, nos casos em que elas querem brincar com aqueles ralos de sucção, por curiosidade, e acabam ficando presas. No ano passado, a gente teve ocorrências sérias desse tipo. A gente alerta bastante em relação a isso também”, disse.

Além das dicas para evitar os afogamentos, o major ressalta a importância da observação das crianças nas praias. Aqui no Espírito Santo, com as praias muito cheias durante o verão, a maior parte das ocorrências no litoral é de crianças perdidas. Com isso, o major alerta que esse é um momento muito perigoso para a crianças, porque aumentam os riscos de afogamentos e até mesmo de raptos.