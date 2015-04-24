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E A FUMAÇA CONTINUA

Corpo de Bombeiros afirma que incêndio em área de turfa já está 70% controlado

O comandante das equipes que combatem o fogo na vegetação, capitão Clayton Thompson, informa que o incêndio já foi extinto em outros 30% da área de um milhão de metros quadrados afetada pelo fenômeno há dois meses

Publicado em 24 de Abril de 2015 às 16:54

Publicado em 

24 abr 2015 às 16:54
Setenta por cento dos focos de incêndio na área de turfa do município da Serra foram controlados, segundo o Corpo de Bombeiros. O comandante das equipes que combatem o fogo na vegetação, capitão Clayton Thompson, informa que o incêndio já foi extinto em outros 30% da área de um milhão de metros quadrados afetada pelo fenômeno há dois meses.
Flash - Fiorella Gomes - Turfa - 24-04-15
Uma nova estratégia foi iniciada nesta quinta-feira (23) pelos bombeiros para combater o incêndio: valetas foram abertas para tentar puxar água de canais próximos e alagar o terreno. Thompson afirmou que a medida funcionou neste primeiro dia:"Através dessa setorização, com a abertura dessas valetas, nós conseguimos resultados bastante satisfatórios. Conseguimos fazer com que o fogo recuasse pelo menos uns 800 metros de onde ele estava ameaçando se propagar. Continuamos fazendo essa setorização, essa abertura de aceiros para tentar ajudar essa população que tem sofrido tanto com essa fumaça".Apesar dos bons resultados, os militares ainda não conseguem dar uma previsão para o fim do incêndio. O capitão Thompson admitiu que apenas uma chuva abundante poderia controlar e debelar completamente a fumaça da queima da turfa aos pés do Monte Mestre Álvaro."A nossa expectativa para os próximos dias é ter uma redução significativa da redução de fumaça, através do combate direto ao fogo, por meio da abertura de valetas e no trabalho de jogar água nos principais focos produtores de fumaça. Porém a solução definitiva é só com o encharcamento do solo, com uma chuva forte, ou obras de engenharia para reposicionar cursos de água. Não podemos ficar esperando a chuva aparecer, por isso estamos trabalhando", frisou.As equipes em solo do Corpo de Bombeiros trabalham 14 horas por dia. A ajuda do Exército para combater o incêndio não é descartada. Mesmo que consiga combater todos os focos, uma equipe vai monitorar a área por tempo indeterminado. O capitão Thompson explicou que, com o clima seco, há riscos de retorno do fogo mesmo nos locais onde foi apagado.

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