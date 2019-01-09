Corpo de Aloísio Ovelha é sepultado em cemitério de Guarapari

Ovelha teve a morte morte confirmada na manhã desta terça-feira (08), no hospital Meridional Crédito: José Carlos Shaeffer

O radialista Aloísio Ovelha foi sepultado no início da tarde desta quarta-feira (09) no cemitério Parque Paraíso, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Guarapari. Marcada de emoção, a cerimônia teve homenagens de familiares, amigos e colegas de profissão presentes.

Ovelha teve a morte morte confirmada na manhã desta terça-feira (08), no hospital Meridional, em Cariacica, após uma infecção generalizada. No cemitério, antes de descer do caixão, uma oração do pai-nosso foi rezada e uma salva de palmas foi dada em homenagem ao radialista.

VELÓRIO

Familiares, amigos e ouvintes que acompanharam a carreira de Aloísio Ovelha compareceram na Loja Maçônica Retidão e Justiça, em Guarapari, no início da noite desta terça-feira (08), para se despedir e prestar as últimas homenagens ao radialista. No local foi realizado o velório de Ovelha.

Your browser does not support the audio element. Ele deixou um legado como radialista, diz esposa de Aloísio Ovelha

Em junho de 2017, o radialista sofreu dois AVC's (Acidente Vascular Cerebral). Depois de ficar quatro meses na UTI, tinha o quadro estável e vinha se recuperando, porém, sem voltar a falar ou a abrir os olhos. Bastante contida durante o velório, Janine Matos, esposa de Ovelha, ressaltou a luta do marido após a doença, agradeceu as orações e falou sobre o legado deixado por ele.

“O Ovelha deixou um legado como profissional, como radialista que vai ser muito importante para as próximas gerações. Tenho certeza que ele deixou a marca dele. Lamento muito, todo mundo fez o que pôde. Quero agradecer a todas as pessoas que oraram e torceram por ele nestes quase dois anos que ele lutou, e lutou muito, mas, infelizmente, não foi possível. Agora, a gente só pede que ele descanse, ele está precisando descansar. Que Deus receba ele”, disse.

Além da esposa Janine, os filhos Tayrone, Luan, Jamile e Maiara também compareceram para os últimos momentos reservados com o pai. Emocionados, eles não seguraram as lágrimas durante o velório.

Sobrinho do radialista, o autônomo João Pedro Gomes falou da importância e orgulho de Aloisio Ovelha.

Sobrinho do radialista, o autônomo João Pedro Gomes Crédito: José Carlos Schaeffer

“Pra mim, que sou sobrinho, ele foi a mesma figura de um pai. Quantos capixabas queriam estar aqui hoje para prestar essa homenagem à ele e pra mim foi um prazer, mesmo neste momento doloroso, representar a família e amigos que mandaram o carinho. Não só aqui em Guarapari, mas ele conseguiu fazer história em todo o Estado. Agradeço a todos que não puderam estar aqui hoje, mas que estiveram presentes de coração. A todos os capixabas que ajudaram a gente de certa forma com orações e vibrações positivas nesses quase dois anos em que ele ficou em cima de uma cama. Muito obrigado a todos”.

PERSONALIDADE

Familiares e amigos no velório de Aloísio Ovelha Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

Amigos presentes falaram sobre a convivência com Ovelha. O assessor parlamentar Wilson Viana, o Barão, destacou a ajuda do amigo às ações de filantropia que realizavam.

“Nos iniciamos na maçonaria praticamente juntos, há 20 anos. Tínhamos uma amizade marcante. Por ele trabalhar na Radio Gazeta, ele ajudava muito na filantropia. Foi um grande irmão que nós perdemos”, lamentou.

Colega de profissão, o também radialista Roliber Wanderson, da Rádio Litoral FM, destacou a generosidade e o alto astral do “paizão”, como definiu o amigo de microfone.

“O Ovelha foi um paizão pra mim, sempre me recebeu muito bem. Tive a honra de fazer o horário dele por algumas vezes, e eu achava o máximo ocupar o lugar do Ovelha, um dos maiores ícones do rádio no Espirito Santo. Ele sempre foi muito generoso, comigo e com os colegas de trabalho. A maior lembrança que vou ter dele é que nunca vi o Ovelha triste. Um exemplo que ele passou pra gente, que eu vou seguir, é manter sempre o astral lá em cima independente da situação”, afirmou.

TRAJETÓRIA

Em maio de 2017, Aloísio Ovelha completou 28 anos de Rede Gazeta. Além de comandar o Show da Manhã, na Gazeta AM, o radialista apresentava o Plantão Litoral, na Rádio Litoral FM. O gerente de Rádio da Rede Gazeta, Renan Effgen Faé, ressalta o perfil que marcou toda a carreira de Ovelha no ar.

"O Ovelha era um profissional de mão cheia. Tanto que está tendo muita comoção pela morte dele. Todos os ex-colegas estão falando sobre ele na Gazeta AM. Ele era versátil, respeitado, um grande profissional. Do ponto de vista humano, tudo para ele estava bom, um cara da paz, do bem, humano. O jargão dele era 'Maravilha, maravilha'. Tudo estava uma maravilha", relatou Renan, após saber da perda do amigo e colega de trabalho.