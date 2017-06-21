Coronel Ferreira tem pena de homicídio reduzida de 23 para 16 anos

O coronel da reserva Walter Gomes Ferreira, condenado a 23 anos de prisão em 2015 pelo assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, teve a pena reduzida pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Ferreira teve a pena reduzida para 16 anos em regime fechado. Atualmente ele responde o processo em liberdade.

A 1ª Câmara Criminal do TJES analisou o requerimento da defesa de coronel Ferreira Crédito: Tribunal de Justiça (TJES)

A 1ª Câmara Criminal do TJES analisou o requerimento da defesa de coronel Ferreira, que pedia a anulação do julgamento, por entender que uma testemunha impedida foi ouvida durante o Júri, a prescrição do crime de quadrilha e redução da pena.

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O relator do recurso, desembargador Willian Silva, negou o pedido de anulação do julgamento, concedeu a prescrição do crime de quadrilha e reduziu a pena para 16 anos. Ele também determinou a expedição do mandado de prisão, após o final do prazo de recurso.

O parecer foi seguido pelos desembargadores Sérgio Bizzotto e Ney Batista Coutinho. O desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que também integra a 1ª Câmara Criminal, se declarou impedido de participar do julgamento.

Ao proferir sua decisão, desembargador Willian destacou que mesmo sendo um crime hediondo, o Código Penal e a Constituição precisam ser respeitados. Ele fez questão de explicar para os familiares do juiz Alexandre porque estava reduzindo a pena de Ferreira.

“O Tribunal está reduzindo a pena que o juiz aplicou porque a pena aplicada deveria ter sido fundamentada e não foi, lamentavelmente. E a função revisora no Tribunal nos obriga a isso. Não pode um julgador aplicar pena não prevista, aplicar pena fora dos limites previstos em excesso ou sem fundamentação”, contou.

Na mesma sessão também foi apreciada uma Apelação Criminal do Ministério Público Estadual (MPES), que pediu que Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, absolvido no Júri Popular do assassinato do juiz Alexandre Martins fosse submetido a um novo julgamento.

Por unanimidade, o pedido foi negado. Segundo o relator, desembargador Willian, o Tribunal não pode anular a soberania da sociedade, que no Júri Popular considerou Calú inocente.

Um dos advogados de Ferreira, Rafael Almeida, destacou que a defesa dele foi constituída nesta terça-feira (20), por isso, não teve acesso aos autos. Almeida destacou que vai entrar com recurso para que Ferreira não seja encaminhado ao presídio, pois, ele já ficou preso por cinco anos, o que garante o cumprimento da pena em regime aberto.

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