Coronel Ferreira pede anulação do júri popular do juiz Alexandre

Coronel Ferreira é condenado a 23 anos de prisão no julgamento da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho Crédito: Guilherme Ferrari

A defesa do coronel Walter Gomes Ferreira, condenado pelo mando do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, entrou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedindo a anulação do júri popular ocorrido em agosto de 2015. De acordo com advogado de Ferreira, Rafael Almeida, o juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos não poderia ter participado do júri.

Ferreira foi condenado a 23 anos de prisão pela morte do juiz Alexandre. Em junho deste ano, ele teve a pena reduzida para 16 anos. Atualmente, ele cumpre pena no Quartel da Polícia Militar, em Maruípe. Na época, a defesa pediu a anulação do júri, pelo mesmo motivo mas o pedido foi negado pelo TJ.

De acordo com o advogado de Ferreira, Carlos Eduardo não poderia participar do júri como testemunha, pois, o magistrado participou da investigação preliminar que apurou a participação dos executores e intermediários do crime.

“Foi ouvido como informante um juiz que participou da instrução do processo. Isso não é legal, isso não é permitido, mas isso acabou acontecendo. Por isso, fiz um habeas corpus pedindo a nulidade do julgamento do coronel em plenário”, afirmou.

Na visão do pai do juiz Alexandre, o advogado Alexandre Martins de Castro, não houve falha no julgamento. “O doutor Carlos Eduardo foi ouvido como testemunha porque ele foi arrolado. Lá no julgamento a defesa de Ferreira poderia ter questionado isso e não questionou. Então, não tem mais como questionar”, disse.