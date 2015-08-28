Coronel Ferreira e Calú devem depor nesta sexta-feira

O 5º dia de julgamento começou às 8h55, com o depoimento do advogado Antônio Franklin Cunha, a última testemunha de defesa de Calu. Cunha era assistente da acusação mas abandonou a posição e passou a defender a tese de latrocínio. Segundo ele, na época do julgamento de Lumbrigão e Giliarde, foi indicado como assistente da acusação pela Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages).

Ele não citou valores, mas disse que a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) que ia patrocinar seus honorários. Quem indicou o nome dele foi Janete Vargas, que na época era presidente da Amages.

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Franklin disse que só teve contato com o pai de Alexandre no dia do julgamento dos executores. Ele explicou que, quando chegou ao ES, em setembro de 2004, só tinha informações do crime pela imprensa.

Até aquele momento, ele afirmou que estava absolutamente convencido que era crime de mando. Dez dias antes do julgamento de Lumbrigão e Giliarde, Franklin foi para um apartamento em Guarapari onde leu os autos do processo em 5 dias. Quando ele se deparou com o laudo cadavérico, teve certeza de que teria sido um latrocínio.

Segundo ele, o único disparo feito pelo Lumbrigão atingiu o juiz no braço esquerdo. O tiro disparado pelo Lumbrigão indicava que não existia a intenção de matar. Foi o tiro dado por Giliarde que matou o juiz.

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Franklin afirma que todas as provas existentes no processo indicam que o que ocorreu foi um latrocínio. "Processo não é um meio para condenar uma pessoa, mas para investigar o fato", disse.

Ele lembrou que, em uma reunião com os promotores na época do julgamento, que só iria usar o tempo dele para falar sobre a dor da família. "Não irei abrir a boca para pronunciar uma só palavra sobre o fato porque não concordo com a tese de mando", disse na ocasião.

"Senti que causei um impacto, mas eles (promotores) não se pronunciaram sobre o assunto", disse Franklin. Ele devolveu, em 2003, R$ 20 mil de honorários para defender a tese de latrocínio.

O coronel da reserva da polícia militar Walter Gomes Ferreira e o ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu, que estão sendo julgados como mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins, devem começar a ser ouvidos nesta sexta-feira (28).

A previsão do juiz Marcelo Soares Cunha é concluir o júri neste sábado, segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça.

Depois da leitura das peças e do depoimento dos réus haverá o debate entre defesa e acusação – previsto para sábado – que pode durar até nove horas. Em seguida, o conselho de sentença se reúne e profere a sentença.

Julgamento

Nervoso e de óculos escuros, Calu chegou um pouco mais tarde do que de costume. Acompanhado dos advogados e emocionado, ele disse que o julgamento é uma perseguição e uma violação aos direitos humanos. Questionados sobre o atraso, os advogados de Calu alegaram problemas pessoas, às 8h14.

Coronel Ferreira conversou com pessoas na fila e se emocionou pela primeira vez durante o processo. O réu disse que espera que seu depoimento comece hoje. "Vou falar tudo que já falei a vida inteira. Vou reafirmar a minha inocência. Os dias estão sendo difíceis, mas vou ficar o tempo que for necessário porque é preciso muita luta para se chegar a glória", disse.

Como a expectativa inicial era de que o julgamento terminasse nesta sexta-feira, a fila de pessoas para conseguir senhas para acompanhar o julgamento também começou mais cedo hoje, por volta das 8 horas. O juiz Marcelo Soares Cunha chegou um pouco antes, às 7h52, ao Cineteatro.