Copa do Mundo: uns se divertem e outros trabalham na hora do jogo

A cada quatro anos o mundo para na frente da TV para acompanhar a Copa do Mundo, porém, para muitos o dia não é de festa, mas de trabalho. O serviço, inclusive, é para garantir o conforto das pessoas que vão assistir aos jogos do mundial. E neste domingo (17), estreia da Seleção Brasileira na Copa, não foi diferente.

garçom Orlando Conceição da Silva, 43 anos Crédito: Patricia Scalzer

Em um bar da Praia do Canto, Vitória, o garçom Orlando Conceição da Silva, 43 anos, acompanhou de relance alguns trechos do jogo do Brasil. Garçom há mais de seis anos, ele já está acostumado a olhar para a televisão apenas quando os clientes gritam gol. “Só dá para ver o jogo em flash, a gente dá uma olhadinha na hora do gol, antes não tem como”, contou.

Your browser does not support the audio element. Copa do Mundo, enquanto uns se divertem outros trabalham na hora do jogo

O taxista Antônio Marcos Santos, 36, também teve que acompanhar o jogo do Brasil contra a Suíça em partes. “Sempre tem corrida. Agora trouxe uma pessoa de Jardim da Penha. No final do jogo o movimento melhora mais. Nos intervalos das corridas dou uma olhadinha no placar”, afirmou.

O segurança Dalaécio Silva, 25, também trabalhou enquanto muitos se divertiam. Durante o jogo do Brasil ele fazia a segurança de um restaurante. Dalaécio diz que durante o jogo é um olho no lance e outro nos clientes, mas o mais difícil é não poder comemorar um gol. “Tem que ficar contido, dá para fechar a mão, vibrar, mas não tem como comemorar igual ao torcedores que estão curtindo”, destacou.