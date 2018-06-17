Copa do Mundo: uns se divertem e outros trabalham na hora do jogo

A cada quatro anos o mundo para na frente da TV para acompanhar a Copa do Mundo, porém, para muitos o dia não é de festa, mas de trabalho. O serviço, inclusive, é para garantir o conforto das pessoas que vão assistir aos jogos do mundial. E neste domingo (17), estreia da Seleção Brasileira na Copa, não foi diferente.
Em um bar da Praia do Canto, Vitória, o garçom Orlando Conceição da Silva, 43 anos, acompanhou de relance alguns trechos do jogo do Brasil. Garçom há mais de seis anos, ele já está acostumado a olhar para a televisão apenas quando os clientes gritam gol. “Só dá para ver o jogo em flash, a gente dá uma olhadinha na hora do gol, antes não tem como”, contou.
Copa do Mundo, enquanto uns se divertem outros trabalham na hora do jogo
O taxista Antônio Marcos Santos, 36, também teve que acompanhar o jogo do Brasil contra a Suíça em partes. “Sempre tem corrida. Agora trouxe uma pessoa de Jardim da Penha. No final do jogo o movimento melhora mais. Nos intervalos das corridas dou uma olhadinha no placar”, afirmou.
O segurança Dalaécio Silva, 25, também trabalhou enquanto muitos se divertiam. Durante o jogo do Brasil ele fazia a segurança de um restaurante. Dalaécio diz que durante o jogo é um olho no lance e outro nos clientes, mas o mais difícil é não poder comemorar um gol. “Tem que ficar contido, dá para fechar a mão, vibrar, mas não tem como comemorar igual ao torcedores que estão curtindo”, destacou.
Os dias de jogos da Seleção Brasileira não são considerados feriados e as folgas têm de ser combinadas com o empregador.