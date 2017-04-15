Convento da Penha terá aplicativo para notícias e arrecadações

Coletiva de apresentação do aplicativo de doação Convento da Penha Crédito: Patrícia Meireles

Um aplicativo por onde os fiéis terão acesso a notícias sobre o Convento da Penha e poderão realizar suas contribuições já está a disposição a partir deste sábado (15). O anúncio aconteceu em coletiva de imprensa com o frei Paulo Roberto, guardião do Convento da Penha. Também foi anunciado o lançamento da campanha “Seja você também um amigo do Convento”, para estimular doações que vão ajudar na manutenção de um dos maiores cartões postais do Espírito Santo.

O Convento da Penha recebe milhares de pessoas gratuitamente todos os dias, possui cerca de 30 funcionários fixos, além dos gastos com luz e água que ao todo geram custos altos por mês. De acordo com o guardião, pelo fato do Convento não ser uma paróquia e não contar com o benefício do dízimo, gera uma instabilidade nas contas, tornado cada vez mais necessária a contribuição voluntária. “ O Convento da Penha não se trata de paróquia, então não tem o sistema do dízimo. Foi criada a Associação dos Amigos do Convento, que ajuda o convento a se manter. Mas nota-se uma instabilidade muito grande e precisamos garantir a manutenção ordinária”, explica.

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De acordo com o guardião a intenção é também investir o dinheiro para receber melhor os visitantes e potencializar ainda mais o local como ponto turístico, além de garantir a segurança, depois do assalto registrado durante a crise de segurança pública no Estado.

Frei Paulo acredita que o aplicativo “Convento da Penha” irá facilitar a vida dos doadores que antes precisavam ir ao banco pagar um boleto, ou então, ir pessoalmente ao Convento entregar a contribuição. “Nós estamos lançando mão desses recursos mais modernos para que isso funcione com mais agilidade. O doador poderá se inscrever na internet para realizar a sua contribuição”, conta.

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