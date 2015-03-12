Convento da Penha manifesta preocupação com trajes inadequados no local

Duas mulheres usando biquíni foram fotografadas no Campinho do Convento da Penha. Apesar de ser o ponto turístico mais famoso de Vila Velha, o local é religioso. O flagrante fotográfico deixou muitas pessoas indignadas com a situação. O registro foi feito na semana passada e é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Guardião do convento há mais de sete anos, Frei Valdecir Schwambach conta que nunca tinha visto uma situação como essa.Na foto que circula na internet é possível ver duas mulheres de biquíni na área do mirante. A aposentada Maria Siqueira viu a foto das mulheres de biquíni no Campinho do Convento e ficou abismada. Para ela, faltou bom senso.

“Poderiam ter vestido um short, uma camiseta ou até mesmo a canga, mas elas estavam praticamente nuas porque era biquíni fio dental. Achei uma falta de respeito, fiquei indignada. Eu me sentiria mal se estivesse perto”, afirmou.Frequentadora assídua do Convento da Penha, a dona de casa Ester Nunes Pereira diz que nunca presenciou uma situação como essa. Ela disse que independente de ser um ponto turístico, o biquíni não deveria ter sido usado como vestimenta.“Achei um absurdo. Não pelo fato de ser um local religioso, mas em consideração aos turistas que visitam aqui. Na entrada do Convento tem um aviso informando que trajes de banho é proibido e elas ignoraram isso”, contou à Rádio CBN.Frei Valdecir contou que viu a foto das mulheres de biquíni nas redes sociais. Ele acredita que as mulheres não fizeram por maldade, mas porque não se atentaram que o local é um ponto turístico religioso. Além disso, em vários pontos do Convento há placas informando que é proibida a entrada em trajes de banho.Ele destacou que um fato como esse nunca aconteceu. “Pelo fato de aqui ser um ambiente religioso, a grande maioria das pessoas já entende que o espaço pede uma roupa condizente”, disse.O frei destacou que as mulheres só ficaram na área do Campinho. Caso elas tivessem entrado na capela daquela forma, seriam convidadas a se vestirem de forma adequada.