Controle dos órgãos de segurança pública entra em período de transição no ES

O controle operacional dos órgãos de segurança pública do Espírito Santo, que atualmente é de responsabilidade do general de Brigada, Adilson Carlos Katibe, entra em período de transição à medida em que os homens que fazem parte da Força-Tarefa conjunta capixaba começam a deixar o Estado.

Your browser does not support the audio element. Controle da segurança pública no Estado está em transição exército e PM

O decreto do governo estadual transferindo o domínio das estratégias de segurança às forças armadas é válido até a próxima quarta-feira (08), no entanto, segundo o major Marcus Vinícius Alves, porta-voz da operação, com a volta dos Policiais Militares às ruas, os procedimentos operacionais começam ser compartilhados com o comando da PM.

“Estamos em uma fase de transição, atuando junto e passando algumas coisas. Nossa saída não é repentina, ela está sendo planejada e executada minuciosamente, de forma que não deixe a população desamparada”, relatou.

O movimento das mulheres que tirou os Policiais Militares das ruas teve início no dia 04 de fevereiro e provocou prejuízos irreparáveis no Estado, das perdas na economia às 200 mortes violentas registradas no período de paralisação. Os PMs só retornaram ao patrulhamento ostensivo 22 dias após o início das manifestações.

“A Policia Militar está 100% nas ruas. Estamos conversando diariamente, isso faz parte do nosso centro de operações. A retirada de nossa tropa e entrada da PM tem acontecido de maneira gradual. Mas, mesmo o Exército saindo, o 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha, vai permanecer de prontidão”, garantiu o porta-voz da força-tarefa.

A força-tarefa conjunta operou no Espírito Santo com 3454 militares, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Muitos desses homens já voltaram às suas cidades de origem, mas cerca de 1500 ainda permanecem no Estado até o fim do decreto. “Além do efetivo, permanecerão os helicópteros e os blindados até o dia 08 de março, ou seja ainda estamos com força operativa para operar até essa data”, complementa.

De acordo com o major Marcus Vinícius Alves, os índices de violência que foram registrados no Espírito Santo no inicio da paralisação da PM tiveram redução significativa com a atuação das Forças Armadas. Os dados ainda serão apresentados.