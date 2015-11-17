Contribuintes capixabas que não declararam o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) tem até o dia 30 de dezembro deste ano para pagarem suas dívidas junto a Receita Estadual. Caso contrário, poderão ser denunciados ao Ministério Público por crime de sonegação fiscal, além de risco de sofrer outras sanções.

Entre os anos de 2009 e 2010, ao todo, 4.970 pessoas precisam regularizar sua situação junto ao fisco. Recolhido o imposto, a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) acredita que conseguirá recuperar R$ 100 milhões. O ITCMD é um imposto cobrado sobre doações ou transmissão causa mortis, ou seja, heranças deixadas pelos falecidos. No Estado, o imposto tem uma alíquota de 4% incidido sobre o valor da doação ou dos bens deixados para os herdeiros. A doação em dinheiro só é livre de imposto entre cônjuges.

Your browser does not support the audio element. Contribuintes que não declararem ITCMD podem ser processados por sonegação

Possibilidade de negociação

O prazo para regularização se encerra juntamente com o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (Refis), que permite aos contribuintes em débito negociarem suas dívidas, segundo Sérgio Pereira Ricardo, gerente de arrecadação da Sefaz. "No caso do pagamento à vista, existe a dispensa integral da multa e do juros. E no parcelamento, dependendo da quantidade de parcelas, o valor da multa e do juros tem uma redução. Ela é maior para parcelamentos menores e vai diminuindo a medida que as parcelas vão aumentando", explicou.

A pessoa pode parcelar sua dívida em até 60 vezes, de acordo com a característica de cada saldo devedor. Uma carta de notificações obre o não recolhimento do ITCMD referentes a esses anos foi enviada aos contribuintes, mas das quase cinco mil cartas, somente dois mil contribuintes não atenderam ao chamado do órgão. Essas pessoas podem ser penalizadas e terem como consequências os bens penhorados ou o saldo na conta-corrente bloqueado no valor do débito.

Regularização

Independente da autuação, o contribuinte pode procurar a Receita até o final do ano para se regularizar, segundo Pereira. "Ainda que com a autuação, até o dia 30 de dezembro, eles vão estar dispensados da multa e dos juros. Mas, na verdade, esse procedimento é para constituir o crédito tributário. Caso não haja o pagamento até a data limite, possamos prosseguir com a execução no futuro", disse.