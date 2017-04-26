Até a próxima sexta-feira (28), quando se encerra o período para declaração de Imposto de Renda, os contribuintes podem destinar parte do valor devido à Receita Federal a Fundos da Infância e Adolescência. Além de encaminhar uma parte do dinheiro a atividades sociais, o cidadão também pode receber a quantia de volta no momento da restituição.

Your browser does not support the audio element. Contribuinte pode destinar parte do Imposto de Renda para fundos sociais

O vice-presidente de fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES), Roberto Schulze, explica que o contribuinte só poderá destinar até 3% do Imposto de Renda aos Fundos públicos da Infância e da Adolescência. Para isso, ele destaca que as pessoas físicas precisam optar pela declaração completa no programa da Receita Federal. Lá, basta clicar em “Resumo da Declaração”, e selecionar “Doações Diretamente na Declaração".

Quando o dinheiro é destinado ao fundo, depois ele pode ser disponibilizado a instituições que fazem trabalhos sociais. Roberto Schulze destaca que a destinação não custa nada ao contribuinte e que isso pode fazer a diferença na sociedade. “Existem muitas entidades muito sérias que fazem um trabalho muito bonito e que dependem desses recursos. Então, por que não fazer?”, questiona.

Roberto Schulze também ressalta que aquelas pessoas que pagam Imposto de Renda também podem optar por destinar recursos ao longo do ano, fora do período de declaração.