Contribuinte capixaba pode enviar parte do IR para a cidade onde vive

Receita recebe 490 mil declarações de IR no primeiro dia de entrega Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Destinar o Imposto de Renda devido para projetos sociais do próprio município onde vive o contribuinte. Esse é o objetivo da campanha "De Olho no Dinheiro", que tenta incentivar a fazer a destinação de parte do valor devido para o terceiro setor - com organizações da sociedade civil que atendem crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e pacientes oncológicos.

Cada pessoa física pode destinar até 3% do imposto cobrado, sem interferir no valor que receberá de restituição. No entanto, estima-se, com base em dados da Receita Federal, que dos cerca de R$ 350 milhões oriundos da renúncia fiscal que poderiam assistir crianças, adolescentes e idosos, cerca de R$ 10 milhões - aproximadamente 3% do total - chegam a este destino no Espírito Santo.

A campanha é da Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo (Fundaes), que congrega instituições do Terceiro Setor nas áreas Assistência Social, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Esporte, Cultura, Tecnologia, Pesquisa e Inovação Social. Ela foi lançada, na manhã desta sexta-feira (05), na Fucape, em Vitória.

FISCALIZAÇÃO REFORÇADA

O presidente da Federação, Robson Melo, ressaltou que essa é uma forma também de melhorar a fiscalização de como o governo usa os recursos que vem do imposto, já que o dinheiro vai para instituições da cidade onde o contribuinte mora.

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"Esse é o propósito da cidadania fiscal. Eu sei para onde está indo o dinheiro, eu apuro, eu fiscalizo e eu atesto que será bem aplicado. E não fica em um cofre que ninguém sabe como estão tomando conta desse cofre", afirmou à Rádio CBN Vitória.

O presidente da Federação, Robson Melo, fala sobre o projeto "De olho no dinheiro" Crédito: Caíque Verli

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Aboudib, acompanhou o lançamento e reforçou que essa iniciativa do contribuinte ajuda a movimentar a economia local.

"Essa é uma oportunidade que temos de, no imposto de renda, destinarmos um valor que ficará retido em nosso Estado para o terceiro setor, melhorando a vida dos nossos irmãos. Estamos falando de uma possibilidade de 300 milhões de reais. Isso é extremamente significativo, também movimenta a economia, gera emprego e gera negócio", pontuou para a Rádio CBN Vitória.

COMO DESTINAR SEU IMPOSTO