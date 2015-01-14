Mais de 100 funcionários de duas empresa terceirizadas, que prestam serviços para a Câmara de Vereadores da Serra, foram surpreendidos no final da tarde da última terça-feira (13) com a informação que todos estavam de férias coletivas e com possibilidade de serem dispensados no mês de fevereiro. Na manhã desta quarta, todos os funcionários assinaram o aviso de férias na rua, em frente à Câmara de Vereadores. De acordo com a procuradoria da Câmara, os contratos foram rescindidos para reduzir os custos da Casa.De acordo com o procurador da Câmara de Vereadores da Serra, Pablo Andrade, o orçamento do Legislativo Municipal este ano foi reduzido em quase R$ 4 milhões, passando de R$ 29,344 milhões em 2014 para R$ 26 milhões em 2015, por isso, vários contratos estão sendo rescindidos ou paralisados. A ideia é reduzir custos para se adequar ao novo orçamento.

Your browser does not support the audio element. Contratos são cancelados e mais de 100 terceirizados do administrativo e da limpeza são dispensados na Câmara da Serra

“Houve uma redução substancial no orçamento da Câmara e todos os contratos tiveram que ser revistos. Eles foram contratados em uma época que o orçamento era muito maior. Hoje com a redução do orçamento houve um comprometimento em que o gestor, em primeira ordem, precisa estar atento”, contou à Rádio CBN Vitória.

O contrato com as empresas Servibras e Servinorte era de um ano e foi assinado em março de 2014. As empresas oferecem serviços de limpeza e administrativos. Apesar do encerramento antes do término, o procurador afirmou que não haverá pagamento de multa.

“Não existe multa. Existe alguns haveres, como levantamento de garantias, desmobilização, o que aconteceria pago, inclusive, em março, se fosse o caso. No momento em que se encerra, existe alguns haveres que devem ser realizados”, disse.

O procurador explicou que vários contratos foram rescindidos depois que a nova presidente da Câmara, Neidia Maura Pimentel (SDD) tomou posse em 1º de janeiro. Pablo Andrade destacou que contratos de locação de veículos, manutenção predial, hidráulico e elétrico foram suspensos.

O contrato de serviço de digitalização foi paralisado. Segundo Andrade, todos os contratos serão auditados para saber se não há irregularidades. A economia com o cancelamento dos contratos com as empresas chega a quase R$ 400 mil, segundo o procurador.

Uma funcionária da empresa Servibras, que não quis se identificar, falou que não sabe o que vai fazer a partir de fevereiro, quando for dispensada da empresa. Na opinião dela, as mudanças ocorreram porque a Casa agora está sendo comandada por uma nova presidência.

A presidente Neidia nega que interesses políticos estejam por trás da rescisão dos contratos. Ela reforçou que os cortes foram necessários para que o legislativo não extrapole o orçamento anual.

“Isso não procede, estamos tratando de recursos públicos, dentro da legalidade, da ética e da moralidade. Temos uma equipe que está tratando dos contratos, alguns já foram rescindidos e temos um orçamento que não há como cumprir”, negou.

Uma nova licitação será feita para contratar uma nova empresa para oferecer os serviços de limpeza e administrativo. A previsão é que em até dois meses seja divulgado o nome da empresa vencedora.