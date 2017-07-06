A Infraero está na fase inicial da transição do Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória para uma empresa privada. O contrato assinado no dia 1º de junho ainda terá sua legalidade julgada. Isso porque três empresas que tinham interesse na licitação entraram com uma ação pedindo a nulidade do processo.

Em decisão liminar, a juíza Solange Salgado havia acatado o pedido das três empresas propositoras da ação. A decisão obrigava que não fosse feita a convocação da empresa vencedora para assinatura do contrato, por conta de possíveis irregularidades na licitação. No entanto, no mês de maio a liminar caiu por decisão da própria magistrada, que acabou acatando uma manifestação da Infraero.

Your browser does not support the audio element. Contrato do Terminal de Cargas para empresa privada pode ser anulado

Com isso, um recurso foi apresentado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Distrito Federal. A advogada Luciana Mattar, que representa as empresas, explicou o pedido de nulidade do processo licitatório. “A Infraero não aguardou o prazo legal para receber a proposta, que seria de 30 dias. Entre a publicação do edital e o certame, ela aguardou apenas oito dias. Portanto, ela violou a concorrência e ignorou a necessidade de seleção da proposta mais vantajosa”, explicou.

Infraero

Segundo a Infraero, o contrato foi assinado no dia 1º de junho e está em fase inicial das tratativas do processo de transição para que a empresa Dawlog assuma os trabalhos no Terminal de Cargas.

A Infraero também se posicionou a respeito da ação que pede a nulidade do processo licitatório. Confira a nota na íntegra:

"Sobre o processo em questão, após o recebimento do mandado de segurança interposto pelas empresas, a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou a suspensão do processo licitatório para ouvir a Infraero acerca da questão.

Após a manifestação da empresa, foi verificada a inexistência de irregularidades na licitação, com manifestação posterior do Ministério Público no mesmo sentido, estando o processo concluso para sentença.