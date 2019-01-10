Lojas da Praia do Canto, Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

Para evitar furtos e roubos nas lojas da Praia do Canto, durante à noite, os comerciantes do bairro de Vitória vão instalar sensores na frente dos estabelecimentos. O equipamento vai disparar um sistema de iluminação com flash assim que houver uma aproximação com as vitrines. A ideia surgiu após uma reunião entre a Associação de Moradores e Comerciantes e o novo delegado da região, Leandro Piquet. Até o final do mês todos os sensores já estarão funcionando em, pelo menos, 200 estabelecimentos.

O presidente da associação, César Saad, explicou que a tecnologia é parecida com os sensores de presença, porém, essa luz é muito mais forte, como se fosse um refletor emitindo um flash. A associação ainda está fazendo orçamentos sobre valores, mas Saad explicou que a tecnologia escolhida será alimentada com energia solar.

Your browser does not support the audio element. Contra roubos, lojas da Praia do Canto terão sensor que dispara flash

“Estamos estudando um modelo de iluminação que é alimentado por energia solar, tem um custo mais baixo, é de fácil instalação e ecologicamente correto. Estamos levantando preço, fornecedor e prazo de entrega e assim que a gente tiver as informações vamos compartilhar com os comerciantes e moradores para que seja implantado ainda esse mês”, contou.

CINTURÃO

Ainda de acordo com Saad, o sensor também poderá ser implantado em prédios residenciais. Até o momento, 200 dos 300 estabelecimentos comerciais da Praia do Canto já se propuseram a instalar o sensor. “A ideia é que nem todas as lojas coloquem o sensor porque um equipamento pode funcionar por dois, mas quanto mais o comerciante aderir, conseguiremos fazer um cinturão nas áreas comerciais e até nas residenciais para que isso seja um impeditivo para os bandidos”, explicou.

A proprietária de uma loja de tecidos localizada na Rua Aleixo Neto, Flávia Lacourt, conta que o estabelecimento possui alarme, videomonitoramento e um vigia durante à noite, e, mesmo assim, vai instalar o sensor de iluminação. “Acho a ideia maravilhosa porque à noite tem acontecido arrombamentos e roubos e isso, com certeza, vai inibir a ação dessas pessoas”, afirmou.

Quem trouxe a proposta de instalar sensores nas fachadas das lojas foi o titular da Delegacia da Praia do Canto, delegado Leandro Piquet, que assumiu a unidade no início deste mês. Ele destacou que a iluminação inibe a ação criminosa. “Locais públicos, quando são bem iluminados, se tornam mais seguros, o que a associação vai fazer é trazer isso para a área privada. Lojas mais iluminadas são mais seguras”, destacou.