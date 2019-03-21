Contra mosquitos, três bairros de Vila Velha recebem armadilhas

Os bairros de Jardim Colorado, Santa Mônica e Vila Nova, em Vila Velha, foram escolhidos para receber testes com centenas de armadilhas que capturam mosquitos transmissores de Dengue, Zika e Chikungunya Crédito: Eduardo Dias

Três bairros de Vila Velha se tornaram locais de testes para novas armadilhas contra a proliferação do mosquito aedes aegypti. Os locais escolhidos são casas de Jardim Colorado, Santa Mônica e Vila Nova, que receberam centenas de equipamentos que atraem os insetos. A estrutura foi desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e os bairros escolhidos possuem a maior quantidade de mosquitos de Vila Velha. Os testes acontecem também em uma cidade mineira e outra de São Paulo.

As primeiras 45 armadilhas do teste em Vila Velha foram instaladas em janeiro e os agentes de saúde recolhem semanalmente os insetos capturados. O recipiente de plástico atrai os mosquitos pela cor escura, umidade e cheiro - dentro dela é colocada uma substância química que tem cheiro semelhante ao do corpo de um humano. Quando o inseto entra, fica preso. Depois de recolhidos, os mosquitos são analisados na UFMG para saber se estão infectados com o vírus de alguma doença.

SEGUNDA FASE

Uma segunda etapa dos testes começou na última terça-feira (19), desta vez com instalação de 800 armadilhas em Jardim Colorado, Santa Mônica e Vila Nova. As armadilhas da segunda fase dos testes serão monitoradas uma vez por mês, assim os pesquisadores terão uma noção mais precisa da quantidade de mosquitos em cada bairro. Os dois testes têm um duração prevista de um ano e meio.

Mariana Bessa Sanches, agente de combate a endemias de Vila Velha, destacou que, apesar das armadilhas estarem espalhadas pelos bairros, os moradores devem manter a vigilância contra o mosquito.

Mariana Bessa Sanches, agente de combate a endemias de Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

"É muito importante que os moradores continuem tendo o cuidado de não manter água parada nas residências, porque 80% dos focos de mosquito Dengue encontrados no município são dentro das casas", disse a representante da prefeitura.