Contra alta de combustível, caminhoneiros protestam em estradas do ES

Pelo menos sete cidades do Espírito Santo registraram protestos de caminhoneiros, na manhã desta segunda-feira (21), contra os aumentos sucessivos no preço dos combustíveis. Na BR 101, em João Neiva, no Norte do Estado, motoristas colocaram fogo em pneus, fechando a pista por quase três horas. Veículos de passeio precisaram passar pelo acostamento. Também houve bloqueio total da BR 101 em Iconha, no Sul do Espírito Santo, e na BR 262, em Ibatiba, na região do Caparaó.

Em Viana, na Grande Vitória, não houve interdição, mas o grupo de manifestantes chegou a impedir apenas a passagem de veículos de carga na BR 101. Alguns caminhoneiros mais exaltados carregavam pedaços de madeira, mas não houve confusão.

Your browser does not support the audio element. Contra alta de combustível, caminhoneiro protestam em estradas do ES

Uma fila de mais de 50 caminhões se formou no acostamento da rodovia. Os motoristas estavam revoltados com o a disparada no preço dos combustíveis, principalmente do óleo diesel.

O caminhoneiro Bira Nobre disse que muitos colegas pensam em abandonar a profissão. "Porque não tem mais condição de trabalhar. Com o combustível alto, o caminhoneiro ganha menos. Ele não tem como manter a sua família, não tem como pagar sua comida, pagar um lugar para estacionar, pagar um lugar para tomar banho. Olha que situação", protesta.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal proibiram os manifestantes de bloquear a pista em Viana. Com o impedimento, os manifestantes paravam os caminhões e tentavam convencer os motoristas a também aderirem ao movimento.

O Nil Lopes, que é caminhoneiro há doze anos, é um que decidiu participar do protesto enquanto seguia para a Grande Vitória. "A condição que está, não tem mais jeito. O frete não cobra a despesa da viagem. Você pega um frete de São Paulo para cá e o valor que você ganha não paga a viagem. Não compensa mais o caminhão rodar", afirmou.