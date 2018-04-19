Funcionários do posto de Maria Ortiz colaram um cartaz na unidade Crédito: Caíque Verli

Um dia após o caso de agressão contra uma pediatra na unidade de saúde do bairro Maria Ortiz, em Vitória, o posto voltou a funcionar na manhã desta quinta-feira (19). O clima entre os pacientes e colegas de trabalho era de solidariedade à médica.

Your browser does not support the audio element. Contra agressão à médica, profissionais vão trabalhar de preto

A maioria dos 70 profissionais que atuam no posto foi trabalhar vestido de preto, como uma forma de defender a pediatra e protestar contra a agressão. A suspeita de agredi-la é a mãe de uma criança de seis anos. Os colegas da vítima paralisaram os atendimentos no local durante a quarta.

A especialista, que prestou depoimento na 1° Delegacia Regional de Vitória ainda na manhã desta quarta, disse que a mulher, de 23 anos, chegou para o atendimento do filho, que não é paciente da unidade de saúde. A pediatra contou que a mãe não tinha prontuário e que ela afirmou ser moradora da Serra.

De acordo com a pediatra, a mulher queria encaminhamento para cinco exames e para alguns procedimentos. A médica explicou à mulher que, para alguns procedimentos, ela deveria procurar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que contemplaria as necessidades de que a criança precisava. De acordo com funcionários, a mulher xingou a médica e a agrediu com tapas, socos, puxões de cabelos e chutes.

Na porta do posto, os funcionários colaram um cartaz agradecendo o apoio da comunidade. Durante a manhã desta quinta, muitos pacientes defenderam o trabalho da médica. A pediatra é muito conhecida e atua na unidade há 24 anos. A manicure Nilza Batista contou que a médica é uma pessoa doce e que sempre atendeu bem a família dela.

A doméstica Neuza Soares, paciente da unidade de Maria Ortiz, defendeu a médica agredida Crédito: Caíque Verli

"Muito querida. Desnecessário o que a moça fez. Ela (a médica) conhece minha neta que não tem os bracinhos e me atende sem ficha. Ela é uma ótima pessoa, uma ótima funcionária", comentou a manicure.

Na saída do posto, a doméstica Neuza Soares disse que ficou muito indignada quando soube do ataque à médica.

"Uma pessoa dessas tem que ser punida. Ninguém tem o direito de agredir ninguém. O profissional tem que ser profissional e a pessoa que vai ser atendida também tem que respeitar o profissional. Porque muitas vezes a pessoa não respeita", afirmou a doméstica.