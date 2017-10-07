Contorno na Serra promete reduzir tempo de viagem

Foi inaugurada neste sábado (7) uma nova via no município da Serra que promete reduzir o tempo da viagem em até 30 minutos entre a Rodovia do Contorno e à Reta do Aeroporto. O Contorno de Jardim Carapina, como é chamada a nova estrada, tem três quilômetros de extensão e deve retirar o tráfego de veículos pesados da região do Contorno de Carapina e de um trecho da BR 101.

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A prefeitura também estima que a nova ligação entre a Rodovia do Contorno e à Reta do Aeroporto vai impactar na segurança dos motoristas com a redução de acidentes e economia para as empresas que vão reduzir o tempo nos congestionamentos.

O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), destacou que a nova via vai retirar o trânsito da Região de Carapina nos horários de pico, o que vai contribuir para a mobilidade de toda Grande Vitória. "Aquelas pessoas que vem do Contorno de Cariacica e querem ir para Vitória não precisam mais passar por dentro de Carapina. É só seguir por essa avenida, que não tem sinal, não tem trânsito e vai sair na metade da Reta do Aeroporto, onde o trânsito flui rápido”, contou.

AUSÊNCIA DE LUZ

Audifax acrescentou que o Contorno de Jardim Carapina também trará impactos positivos para o meio ambiente. “Tem uma questão ambiental fundamental que é a preservação de toda área do mangue. Com essa obra evitamos futuras invasões e que as pessoas joguem entulho. Esse papel é fundamental”, afirmou.

A nova estrada ainda está sem iluminação. De acordo com o prefeito, houve um problema com a licitação, mas no prazo de 30 dias os três quilômetros da via estarão totalmente iluminados.

AUSÊNCIA DO GOVERNADOR