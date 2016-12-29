O decreto de corte de gastos que será publicado pelo Governo do Espírito Santo no primeiro dia útil de 2017 autoriza o bloqueio de dotações orçamentárias destinadas ao custeio de despesas que provoquem impacto nas contas públicas. O contingenciamento poderá ser feito pela Secretaria de Planejamento do Estado caso o Comitê de Controle e Redução de Gastos Públicos identifique prejuízos aos cofres.

A secretária de Estado de Governo, Angela Silvares, explicou que o foco deste decreto é otimizar e qualificar os gastos com base nas propostas elaboradas pelos gestores por meio de Plano de Contenção de Despesas e Custeio. “A partir do momento que a gente fizer uma análise criteriosa e por proposição do comitê, poderemos fazer o contingenciamento”, completa.

Your browser does not support the audio element. Contingenciamento orçamentário poderá ser feito em caso de gastos excessivos no Estado

O texto também estabelece que os gestores deverão realizar análise das despesas dos seus respectivos órgãos, buscando identificar oportunidades de redução com otimização dos recursos disponíveis, adotando medidas de diminuição no valor dos contratos cujos objetos sejam voltados para prestação de serviços como limpeza, vigilância e aluguel de imóveis, por exemplo.

“Concursos, seminários, congressos, passagens aéreas, participação de eventos, feiras são serviços que mantemos suspenso. Não é que não sejam importantes, mas realmente, com a receita em queda não podemos arcar com essas despesas, mantendo os serviços essenciais e mantendo o equilíbrio fiscal do Estado, que é essencial”, explica Angela.

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